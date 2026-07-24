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Świat

Tragiczne skutki rosyjskiego ataku pod Kijowem. Celem była wystawa uzbrojenia

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Po ataku w regionie Kijowskim
Rosyjskie ataki w obwodzie kijowskim
Źródło wideo: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
Źródło zdj. gł.: STATE EMERGENCY SERVICE/EPA/PAP
Rosja przeprowadziła atak rakietowy w obwodzie kijowskim. 10 osób nie żyje, rannych jest około 100 - przekazał prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko. Ukraińskie media podają, że celem miała być impreza branżowa producenta bezzałogowców.

Według portalu Ukrainska Prawda celem ataku miał być jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia, zorganizowana przez stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych.

"Rosja po raz kolejny przeprowadziła atak rakietowy na obwód kijowski. Zginęło 10 osób, a około 100 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości. Dane są wciąż weryfikowane" - powiadomił Krawczenko w komunikatorze Telegram.

Według prokuratora generalnego wojna nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za decyzje zarządcze, ale wymaga maksymalnego profesjonalizmu, ostrożności i świadomości każdego kroku. "Śledztwo ustali, kto podjął decyzję o zorganizowaniu wydarzenia, kto zatwierdził miejsce, czas i formę jej przeprowadzenia, jakie środki bezpieczeństwa zostały przewidziane oraz czy ryzyko w warunkach stanu wojennego zostało właściwie ocenione" - podkreślił Krawczenko.

W Ukrainie ogłoszono alarm

O godz. 11.25 czasu lokalnego (godz. 10.25 w Polsce) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz innych regionach Ukrainy ogłoszono alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi. Kanały monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej informowały o rakietach nadlatujących z kierunku północnego w stronę ukraińskiej stolicy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał wcześniej informacje o sześci ofiarach śmiertelnych. "Ważne, aby nasi partnerzy rozumieli w pełni, że także od nich zależy nasze życie. Rakiety dla Patriotów - to nasz priorytet numer jeden" - dodał.

Również w piątek w wyniku ataku bombami kierowanymi na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiRosjaWojna w UkrainieKijów
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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