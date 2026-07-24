Świat Tragiczne skutki rosyjskiego ataku pod Kijowem. Celem była wystawa uzbrojenia Oprac. Adrian Wróbel |

Rosyjskie ataki w obwodzie kijowskim Źródło wideo: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Źródło zdj. gł.: STATE EMERGENCY SERVICE/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według portalu Ukrainska Prawda celem ataku miał być jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia, zorganizowana przez stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych.

"Rosja po raz kolejny przeprowadziła atak rakietowy na obwód kijowski. Zginęło 10 osób, a około 100 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości. Dane są wciąż weryfikowane" - powiadomił Krawczenko w komunikatorze Telegram.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Przetasowania w Ukrainie. Zełenski ogłosił kolejne nazwisko

Według prokuratora generalnego wojna nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za decyzje zarządcze, ale wymaga maksymalnego profesjonalizmu, ostrożności i świadomości każdego kroku. "Śledztwo ustali, kto podjął decyzję o zorganizowaniu wydarzenia, kto zatwierdził miejsce, czas i formę jej przeprowadzenia, jakie środki bezpieczeństwa zostały przewidziane oraz czy ryzyko w warunkach stanu wojennego zostało właściwie ocenione" - podkreślił Krawczenko.

W Ukrainie ogłoszono alarm

O godz. 11.25 czasu lokalnego (godz. 10.25 w Polsce) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz innych regionach Ukrainy ogłoszono alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi. Kanały monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej informowały o rakietach nadlatujących z kierunku północnego w stronę ukraińskiej stolicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zełenski poleci do USA? Aktywistka MAGA podaje powód wizyty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał wcześniej informacje o sześci ofiarach śmiertelnych. "Ważne, aby nasi partnerzy rozumieli w pełni, że także od nich zależy nasze życie. Rakiety dla Patriotów - to nasz priorytet numer jeden" - dodał.

A rescue operation is currently underway in the Kyiv region following a Russian missile strike. As of now, dozens of people have been reported injured. It has also been confirmed that, tragically, sіх people were killed. My condolences to their families and loved ones. Efforts to… pic.twitter.com/ZUjsTQl4yw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026 Rozwiń

Również w piątek w wyniku ataku bombami kierowanymi na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

OGLĄDAJ: "Rosja dostaje cięgi, a on traci stanowisko". Kontrowersje po decyzji Zełenskiego Zobacz cały materiał