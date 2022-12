Zełenski: wszystkie ich cele są dziś cywilne, głównie są to obiekty sieci energetycznej i ciepłowniczej

czytaj dalej

Twitter w czwartek zablokował konta co najmniej ośmiu dziennikarzy największych amerykańskich mediów, m.in. CNN, "New York Times" i "Washington Post". Platforma nie podała powodu nałożenia tych blokad, nie wiadomo również jak długo mają one obowiązywać. Właściciel Twittera Elon Musk opublikował tymczasem wpisy, w których zasugerował, że powodem zawieszenia kont dziennikarzy miało być udostępnianie przez nich w czasie rzeczywistym informacji o miejscu pobytu miliardera. Rzecznik ONZ Stephane Dujarric przekazał, że organizacja jest "bardzo zaniepokojona arbitralnym zawieszeniem kont".