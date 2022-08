Scholz o rosyjskiej "wojnie kryminalnej" i roli Schroedera jako mediatora w kontaktach z Moskwą

Byłoby "godne pochwały", gdyby były kanclerz Niemiec i przyjaciel Władimira Putina Gerhard Schroeder podjął rozmowy z Moskwą na temat wznowienia przepływu gazu przez gazociąg Nord Stream 1 - powiedział szef niemieckiego rządu Olaf Scholz. Mówił też, że Putin to zbrodniarz wojenny, a wojna z Ukrainą to "wojna kryminalna". Zapowiedział, że Niemcy będą ścigać wszystkie zbrodnie wojenne, za które odpowiedzialny jest Putin, łamiący zawarte porozumienia.

Szefa rządu zapytano między innymi, na jakich warunkach byłby skłonny ponownie przyjąć Putina w Niemczech. - Jeśli chodzi o Putina jest jasne, że to wojna, którą trzeba zakończyć. Rosja zaatakowała swoich sąsiadów. To, co teraz powinno się wydarzyć, to Rosja powinna zdać sobie sprawę, że musi dojść do porozumienia z Ukrainą i że nie będzie dyktowanych warunków pokoju - powiedział Scholz.