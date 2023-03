Gdzie trafia broń NATO przechwycona przez Rosjan? CNN: sprzęt jest przewożony do Iranu

Amerykańska i inna zachodnia broń, używana przez NATO i przechwycona przez Rosjan podczas walk w Ukrainie, ma być wysyłana przez Rosję do Iranu, gdzie podejmowane mają być próby jej rozmontowywania, analizowania jej konstrukcji, a być może produkcji własnego uzbrojenia wzorowanego na tym przejmowanym na froncie - poinformowała CNN. Amerykańska stacja powołała się na źródła zaznajomione ze sprawą.

W wielu tych wypadkach – według ustaleń, na które powołuje się CNN – sprzęt ten został przetransportowany do Iranu w celu rozmontowania i przeanalizowania jego budowy, prawdopodobnie po to, by wojsko irańskie mogło podjąć próbę wyprodukowania własnej wersji takiej broni.