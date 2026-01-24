Logo strona główna
Świat

Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu

Członkowie Wspólnoty Sant’Egidio przygotowują i rozdają gorące posiłki osobom starszym oraz potrzebującym na jednym z osiedli mieszkaniowych w Kijowie (23 stycznia 2026 roku)
Eksplozje w Kijowie po nocnym "zmasowanym ataku wroga"
Po nocnych rosyjskich atakach ponad milion odbiorców w Ukrainie zostało pozbawionych prądu - poinformowały ukraińskie władze. Tysiące ludzi nie ma ogrzewania. Tymczasem Ukraińcy mierzą się z mroźną zimą. W sobotni poranek temperatura w stolicy kraju wynosiła minus 12 stopni Celsjusza.

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 375 dronów i 21 pocisków rakietowych. Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną sprawiają, że w środku zimy miliony Ukraińców mierzą się z brakiem prądu i ciepła, przy siarczystych mrozach. W sobotni poranek w Kijowie temperatura spadła do -12 stopni Celsjusza.

Wicepremier Julija Swyrydenko podała, że w całym kraju co najmniej 1,2 miliona osób zostało pozbawionych prądu, w tym ponad 800 tysięcy w Kijowie.

Mer Kijowa Witalij Kliczko informował wcześniej, że po nocnych ostrzałach prawie 6 tysięcy budynków w mieście zostało pozbawionych ogrzewania. Polityk mówił o "zmasowanym ataku wroga".

Członkowie Wspólnoty Sant’Egidio przygotowują i rozdają gorące posiłki osobom starszym oraz potrzebującym na jednym z osiedli mieszkaniowych w Kijowie (23 stycznia 2026 roku)
Członkowie Wspólnoty Sant’Egidio przygotowują i rozdają gorące posiłki osobom starszym oraz potrzebującym na jednym z osiedli mieszkaniowych w Kijowie (23 stycznia 2026 roku)
Źródło: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO

W obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy setki tysięcy mieszkańców zostały bez prądu po kolejnym nocnym uderzeniu Rosji - przekazała w piątek rano regionalna spółka energetyczna Czernihiwobłenerho. Jak poinformowano, w pobliżu miasta Niżyn uszkodzony został ważny obiekt energetyczny.

Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wir polarny zaburzył cyrkulację. Druga porcja mrozu może dotrzeć do Polski

Arleta Unton-Pyziołek

Zełenski: uzgodnienia z Davos muszą zostać wdrożone

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną dowodzą, że nie może być żadnych opóźnień w dostawach systemów obrony powietrznej. Podkreślił, że uzgodnienia dotyczące obrony powietrznej, zawarte z Donaldem Trumpem w Davos, muszą zostać w pełni wdrożone.

"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji

Wcześniej, w środę, Zełenski informował, że po wtorkowych rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną prawie 60 proc. budynków w Kijowie pozostawało bez prądu, a około 4 tys. bez ogrzewania.

Z kolei we wtorek mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w rozmowie z AFP, że około 600 tysięcy osób opuściło miasto od 9 stycznia, kiedy wezwał mieszkańców do tymczasowej ewakuacji. Jak wówczas dodał, po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w stolicy została pozbawiona ogrzewania.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXYM MARUSENKO

UkrainaWojna w UkrainieRosjaWołodymyr ZełenskipogodaZima
