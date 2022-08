Platforma Krymska wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania się z Ukrainy

Uczestnicy szczytu Platformy Krymskiej wezwali Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. "Wyrażamy naszą determinację, aby nadal wspierać Ukrainę, pomagać jej politycznie, gospodarczo, oraz w zakresie bezpieczeństwa" - dodali uczestnicy szczytu.

Platforma Krymska to forum przywódców państw i organizacji międzynarodowych, które stawia sobie za cel doprowadzenie do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. W tym roku Platforma zebrała się po raz drugi. Większość zagranicznych gości uczestniczyła w niej zdalnie. Jedynym zagranicznym przywódcą, który przyjechał do Kijowa osobiście, był prezydent RP Andrzej Duda.