831 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Rosyjski terror musi przegrać - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że w ciągu ubiegłego tygodnia Rosja dokonała na Ukrainę prawie tysiąc ataków, używając rakiet, bomb lotniczych i dronów. Systematycznie ostrzeliwane są rejony przygraniczne. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Całkowite lekceważenie życia ludzkiego i ciągły terror jest tym, co Rosja próbuje szerzyć - poinformował w niedzielę na kanale Telegram Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że w ciągu ubiegłego tygodnia Rosja dokonała na Ukrainę prawie tysiąc ataków, używając rakiet, bomb lotniczych i dronów. Zełenski wezwał sojuszników do zapewnienia Ukrainie większej liczby systemów obrony powietrznej i broni dalekiego zasięgu, a także do wywarcia większej presji na Rosję.