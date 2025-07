Zełenski się ugiął. Nowy projekt "przywraca gwarancje niezależności"

Protest w Kijowie przeciwko likwidacji autonomii organów antykorupcyjnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Projekt ustawy 13533, przedłożony przez prezydenta Ukrainy w trybie pilnym, przywraca wszystkie uprawnienia proceduralne i gwarancje niezależności NABU i SAP. NABU i SAP uczestniczyły w przygotowaniu tekstu i wzywają Radę Najwyższą Ukrainy do jak najszybszego uchwalenia inicjatywy prezydenta" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez NABU.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) podkreśliły, że przyjęcie przez parlament prezydenckiego projektu ustawy zabezpieczy postępowania karne prowadzone przez NABU i SAP przed potencjalnymi zagrożeniami.

Wołodymyr Zełenski Źródło: Zelenskyy/x

Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk już powiadomił, że Rada Najwyższa rozpatrzy projekt ustawy o wzmocnieniu uprawnień instytucji antykorupcyjnych na najbliższym posiedzeniu.

"Prezydent Ukrainy przedłożył Radzie Najwyższej Ukrainy projekt ustawy nr 13533 'O zmianach w kodeksie postępowania karnego Ukrainy i niektórych aktach ustawodawczych Ukrainy w celu wzmocnienia uprawnień NABU i SAP'. Dokument zostanie rozpatrzony przez parlament na następnej sesji plenarnej" - napisał Stefanczuk na Facebooku.

Nowe prawo i reakcja na obawy Zachodu

Ukraiński parlament przegłosował we wtorek ustawę o ograniczeniu autonomii NABU i SAP, które miały odtąd podlegać Prokuraturze Generalnej Ukrainy. W związku z tym w ukraińskich miastach doszło we wtorek i środę do protestów przeciwko ograniczeniu samodzielności NABU i SAP.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Zełenski odpowiada na protesty. Mają nastąpić kolejne zmiany w prawie o urzędach walczących z korupcją

Przeciwko osłabianiu instytucji antykorupcyjnych na Ukrainie wystąpili też między innymi przedstawiciele władz Niemiec, Francji i UE.

W odpowiedzi Zełenski oświadczył w środę, że przedłoży Radzie Najwyższej projekt ustawy, która "wzmocni system prawa i porządku" oraz zachowa "wszystkie normy niezależności instytucji antykorupcyjnych".

NABU zostało powołane w 2014 r. Jego utworzenie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z UE i MFW.