Ukraina ma nowego ministra obrony

We wtorek Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy poparła dymisję Denysa Szmyhala ze stanowiska ministra obrony. W środę został powołany jego następca - Mychajło Fedorow.
Zgodnie z ukraińskim prawem członkowie rządu są powoływani przez Radę Najwyższą Ukrainy na wniosek premiera. Wyjątek stanowią ministrowie obrony oraz spraw zagranicznych, których kandydatury do parlamentu wnosi prezydent. O powołaniu każdego ministra Rada Najwyższa decyduje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów ustawowej liczby deputowanych. W tej samej procedurze parlamentarnej następuje także odwoływanie ministrów.
Autorka/Autor: js/ads
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: KIRILL CHUBOTIN/UKRINFORM/PAP