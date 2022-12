Ukraiński minister ostrzega rosyjskich poborowych: macie około tygodnia, by dokonać wyboru

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wystąpieniu wideo zwrócił się do Rosjan podlegających poborowi. Ostrzegł, że na początku stycznia władze ich kraju zamkną granicę dla mężczyzn, ogłoszą stan wojenny i rozpoczną kolejną falę mobilizacji. - Macie około tygodnia, by dokonać wyboru - oznajmił po rosyjsku Reznikow. Nie wyjaśnił, skąd ma takie informacje.

W wystąpieniu, opublikowanym w nocy z piątku na sobotę, Ołeksij Reznikow zwrócił się "do obywateli Rosji , którzy podlegają poborowi", zwłaszcza do "mieszkańców wielkich miast".

- Nie apeluję do was, byście mi uwierzyli na słowo - zastrzegł Reznikow. Wezwał jednak, by Rosjanie zastanowili się, "o co konkretnie będą walczyć", jeśli zostaną wysłani na front. Przekonywał, że armia rosyjska ponosi w wojnie wielkie straty i przypomniał, że wycofała się już z Chersonia, Charkowa i spod Kijowa. Plany, o których mówiły władze w Moskwie ogłaszając inwazję, nie zostały zrealizowane - dodał.