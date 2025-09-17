Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ustalili tajną bazę specnazu. Kremlowskiego propagandzistę zdradziły publikacje

shutterstock_1964043244
Atak rosyjskiego drona na cywilny budynek w Charkowie
Źródło: Andrij Jermak/Telegram
Rosyjska jednostka sił specjalnych Rubikon ma bazę w jednym z pawilonów podmoskiewskiego parku - ustaliło ukraińskie Radio Swoboda. Jednostka uchodzi za jeden z najbardziej efektywnych ośrodków, badających zastosowanie dronów bojowych.

Jednostka wojskowych sił specjalnych (speznazu) Rubikon, mająca na wyposażeniu bezzałogowce, ma bazę w jednym z pawilonów podmoskiewskiego parku wystawowego Patriot, należącego do Ministerstwa Obrony Rosji - ustaliło Radio Swoboda na podstawie doniesień rosyjskich mediów.

Lokalizację ośrodka badawczego udało się ustalić dzięki materiałowi filmowemu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa. Pomogły w tym charakterystyczne elementy wyposażenia budynku, między innymi tabliczki nad wejściami do toalet i głośniki. Baza jednostki ma się znajdować tam od 2024 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dronem w cywilny budynek. "Tak Rosja prowadzi wojnę"

Dronem w cywilny budynek. "Tak Rosja prowadzi wojnę"

To Rosjanie robią z porwanymi dziećmi. Znaleźli 210 takich miejsc

To Rosjanie robią z porwanymi dziećmi. Znaleźli 210 takich miejsc

Zajmujący powierzchnię prawie 5,5 tys. hektarów park wystawowy Patriot znajduje się w Kubince, 53 kilometry na zachód od Moskwy. Został otwarty przez przywódcę Rosji Władimira Putina w 2015 roku.

Rosyjskie centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon jest uznawane za jeden z najbardziej efektywnych rosyjskich ośrodków, które badają możliwości bojowego zastosowania dronów, opracowują taktykę ich użycia oraz zajmują się szkoleniem personelu wojskowego. Powstało w połowie 2024 roku na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, które biorą udział w wojnie z Ukrainą.

Kubinka pod Moskwą
Kubinka pod Moskwą
Źródło: Shutterstock

Jednostka Rubikon uczestniczyła między innymi w działaniach wojennych w obwodzie kurskim, część którego w 2024 roku zajęła ukraińska armia, a także na odcinkach frontu w pobliżu Kupiańska, Pokrowska i w obwodzie charkowskim. To prawdopodobnie ona opracowała projekty dronów przechwytujących oraz drony morskie. Te ostatnie pod koniec sierpnia miały zostać użyte do ataku na ukraiński okręt zwiadowczy Symferopol.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"
Ukraińskie dzieci w Charkowie

"Pokój z Rosją? To iluzja"

Ukraińskie dzieci w Charkowie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
DronyWojna w UkrainieRosjaWładimir Putin
Czytaj także:
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
WARSZAWA
Jerome Powell
Pierwsza taka decyzja za prezydentury Trumpa
BIZNES
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
METEO
Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Deszcz ulotek nad miastem Gaza
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
METEO
imageTitle
Rafał Majka rozpoczął pożegnanie z wyścigami etapowymi
EUROSPORT
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
WARSZAWA
Trybunał Stanu
Była awantura, trwa chaos, sprawa ma powrócić. "Każdy widzi gołym okiem, o co chodzi"
Polska
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
METEO
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skakał kangur. Nagranie z obławy
Kraków
Thomas Rose
Krok kandydata na ambasadora USA w Polsce ku zatwierdzeniu
Świat
Teslą do Biedronki. "Co tu się wydarzyło"?
Wjechał teslą w sklep? "Co tu się wydarzyło"
Gabriela Sieczkowska
Superdron Global Hawk (zdjęcie ilustracyjne)
Superdron w polskiej przestrzeni powietrznej w "newralgicznym momencie"
Polska
pap_20250729_0TO
Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt
BIZNES
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"
Polska
imageTitle
Klęska kadry prowadzonej przez wybitnego reprezentanta Polski
EUROSPORT
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
Polska
imageTitle
Liderka nie zawiodła. Historyczny sukces Ukrainek
EUROSPORT
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Czyli o dronach na rosyjską nutę
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Rozważania o dronach na rosyjską nutę
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaRenata GluzaBartosz Chyż
Wenecja, Włochy, ludzie, tłum
Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź
BIZNES
Szkoła
Prace domowe i możliwa decyzja ministerstwa. "Rąbka tajemnicy mogę uchylić"
Polska
imageTitle
Grbicia ucieszył trudny mecz z Holandią. "Będziemy z tego korzystać"
EUROSPORT
TikTok
Czterech tiktokerów w areszcie. Policja ostrzega
Świat
Kontrola na granicy polsko-litewskiej w Budzisku
Przedłużenie kontroli na granicach. Jest projekt MSWiA
Polska
Atak pijanego mężczyzny w kościele w Mieścisku
Po pijaku demolował kościół, wszystko podczas mszy. Są zarzuty i areszt
Poznań
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł. Jest termin prawomocnego wyroku
WARSZAWA
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
"Pocisk uszkodził szybę autobusu". W pojeździe było kilka osób
Szczecin
Greg Louganis i jego pamiętny skok, Seul 1988
Łzy, pot i krew. Legenda igrzysk zrzuca maskę
Łukasz Przybyłowicz
Parada powozów królewskich
Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica