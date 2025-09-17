Ustalili tajną bazę specnazu. Kremlowskiego propagandzistę zdradziły publikacje

Atak rosyjskiego drona na cywilny budynek w Charkowie Źródło: Andrij Jermak/Telegram

Jednostka wojskowych sił specjalnych (speznazu) Rubikon, mająca na wyposażeniu bezzałogowce, ma bazę w jednym z pawilonów podmoskiewskiego parku wystawowego Patriot, należącego do Ministerstwa Obrony Rosji - ustaliło Radio Swoboda na podstawie doniesień rosyjskich mediów.

Lokalizację ośrodka badawczego udało się ustalić dzięki materiałowi filmowemu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowiowa. Pomogły w tym charakterystyczne elementy wyposażenia budynku, między innymi tabliczki nad wejściami do toalet i głośniki. Baza jednostki ma się znajdować tam od 2024 roku.

Zajmujący powierzchnię prawie 5,5 tys. hektarów park wystawowy Patriot znajduje się w Kubince, 53 kilometry na zachód od Moskwy. Został otwarty przez przywódcę Rosji Władimira Putina w 2015 roku.

Rosyjskie centrum perspektywicznych technologii bezzałogowych Rubikon jest uznawane za jeden z najbardziej efektywnych rosyjskich ośrodków, które badają możliwości bojowego zastosowania dronów, opracowują taktykę ich użycia oraz zajmują się szkoleniem personelu wojskowego. Powstało w połowie 2024 roku na bazie jednego z pododdziałów rosyjskich sił dronowych, które biorą udział w wojnie z Ukrainą.

Jednostka Rubikon uczestniczyła między innymi w działaniach wojennych w obwodzie kurskim, część którego w 2024 roku zajęła ukraińska armia, a także na odcinkach frontu w pobliżu Kupiańska, Pokrowska i w obwodzie charkowskim. To prawdopodobnie ona opracowała projekty dronów przechwytujących oraz drony morskie. Te ostatnie pod koniec sierpnia miały zostać użyte do ataku na ukraiński okręt zwiadowczy Symferopol.

