Ukraina kupi od Francji 100 myśliwców Rafale

Do podpisania listu doszło w bazie lotnictwa francuskiego Villacoublay, położonej na południowy zachód od Paryża.
W rozmowie z francuskim nadawcą publicznym LCI, Wołodymyr Zełenski nazwał porozumienie "historycznym".
Wołodymyr Zełenski przebywa we Francji z jednodnioową wizytą w ramach trwającej podróży po europejskich stolicach. W niedzielę prezydent Ukrainy odwiedził Grecję, a we wtorek uda się do Hiszpanii, gdzie spotka się z przedstawicielami obu izb parlamentu w Madrycie.
