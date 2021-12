Kryzys na Ukrainie. Media o przygotowaniach Kijowa do ukrywania cywilów przed bombardowaniem

Wobec możliwej inwazji Rosji na Ukrainę Kijów przygotowuje się na sytuację, gdyby konieczne okazało się ukrywanie cywilnych mieszkańców przed bombardowaniem - podało we wtorek Radio Swoboda. Mieszkańcom ma zostać zagwarantowany dostęp do schronów i tak zwanych obiektów podwójnego przeznaczenia. W mieście ma być sprawdzona gotowość systemu ostrzegania.

Obecnie większość pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia się jest zamkniętych, by bez potrzeby nie miały do nich dostępu postronne osoby i by nie były zanieczyszczane. Władze zapewniają, że w razie zagrożenia w ciągu 15 minut wszystkie schrony będą udostępnione mieszkańcom.