Stali w kolejce po emeryturę, spadły rosyjskie bomby. Nie żyje co najmniej 21 osób

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że siły rosyjskie zaatakowały cywilów w wiosce Jarowa w obwodzie donieckim, kiedy stali oni w kolejce po emeryturę.
"Brutalny rosyjski atak bombowy na wieś Jarowa w obwodzie donieckim. Zwykli cywile. W czasie, gdy wydawano emerytury. Według wstępnych informacji liczba ofiar śmiertelnych wyniosła ponad 20 osób. Nie ma słów" - napisał na Telegramie Zełenski.
Prezydent opublikował nagranie, na którym widać zniszczenia po ataku, ciała zabitych ludzi i uszkodzony samochód należący do ukraińskiej poczty.
Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin przekazał, że w wyniku ataku co najmniej 21 osób zginęło, a tyle samo zostało rannych.
Zmiana procedur
Kierownik Poczty Ukrainy Ihor Smilianski poinformował, że w Jarowej ranna została jedna z pracownic, która miała wypłacać emerytury mieszkańcom tej wsi.
Jarowa jest położona od linii frontu w obwodzie donieckim w odległości zaledwie siedmiu-ośmiu kilometrów.
Smilianski mówił, że wcześniej została zatwierdzona procedura wypłaty emerytur w strefie frontowej, aby znaleźć równowagę między bezpieczeństwem a zapewnieniem ludziom podstawowych usług. - Od początku wojny stale zmienialiśmy procedury bezpieczeństwa i - jak widać na wideo - samochód stał pod drzewami, aby zminimalizować ryzyko bycia zauważonym. Ale najwyraźniej ktoś podał współrzędne - przekazał.
Apel o zdecydowaną reakcję
Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha przekazał na platformie X, że Kijów poinformuje międzynarodowych partnerów o zabójstwie 21 osób przez Rosję w miejscowości Jarowa i oczekuje zdecydowanej reakcji.
"Ta straszna zbrodnia wymaga światowego potępienia i zdecydowanych działań. Wzywamy świat do natychmiastowego wypowiedzenia się i działania. Zwracamy się do europejskich partnerów, Stanów Zjednoczonych, członków G20 oraz wszystkich, którzy cenią ludzkie życie i Kartę Narodów Zjednoczonych, z apelem o podjęcie działań" – zaapelował Sybiha.
