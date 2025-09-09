Stali w kolejce po emeryturę, spadły rosyjskie bomby. Nie żyje co najmniej 21 osób

Wieś Jarowa po ataku sił rosyjskich Źródło: Reuters

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że siły rosyjskie zaatakowały cywilów w wiosce Jarowa w obwodzie donieckim, kiedy stali oni w kolejce po emeryturę.

"Brutalny rosyjski atak bombowy na wieś Jarowa w obwodzie donieckim. Zwykli cywile. W czasie, gdy wydawano emerytury. Według wstępnych informacji liczba ofiar śmiertelnych wyniosła ponad 20 osób. Nie ma słów" - napisał na Telegramie Zełenski.

Prezydent opublikował nagranie, na którym widać zniszczenia po ataku, ciała zabitych ludzi i uszkodzony samochód należący do ukraińskiej poczty.

Miejsce ataku sił rosyjskich w wiosce Jarowa Źródło: Telegram/VadymFilashkin

Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin przekazał, że w wyniku ataku co najmniej 21 osób zginęło, a tyle samo zostało rannych.

Zmiana procedur

Kierownik Poczty Ukrainy Ihor Smilianski poinformował, że w Jarowej ranna została jedna z pracownic, która miała wypłacać emerytury mieszkańcom tej wsi.

Jarowa jest położona od linii frontu w obwodzie donieckim w odległości zaledwie siedmiu-ośmiu kilometrów.

Smilianski mówił, że wcześniej została zatwierdzona procedura wypłaty emerytur w strefie frontowej, aby znaleźć równowagę między bezpieczeństwem a zapewnieniem ludziom podstawowych usług. - Od początku wojny stale zmienialiśmy procedury bezpieczeństwa i - jak widać na wideo - samochód stał pod drzewami, aby zminimalizować ryzyko bycia zauważonym. Ale najwyraźniej ktoś podał współrzędne - przekazał.

Apel o zdecydowaną reakcję

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha przekazał na platformie X, że Kijów poinformuje międzynarodowych partnerów o zabójstwie 21 osób przez Rosję w miejscowości Jarowa i oczekuje zdecydowanej reakcji.

"Ta straszna zbrodnia wymaga światowego potępienia i zdecydowanych działań. Wzywamy świat do natychmiastowego wypowiedzenia się i działania. Zwracamy się do europejskich partnerów, Stanów Zjednoczonych, członków G20 oraz wszystkich, którzy cenią ludzkie życie i Kartę Narodów Zjednoczonych, z apelem o podjęcie działań" – zaapelował Sybiha.

At least 21 civilians were killed and more than two dozen injured following a barbaric direct Russian strike with an air bomb on ordinary people lined up to receive pensions in the village of Yarova in the Donetsk region.



This heinous crime demands worldwide condemnation and… pic.twitter.com/HrY9xL5NNb — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 9, 2025 Rozwiń

