Decyzje w sprawie Ukrainy. Macron o zobowiązaniu 26 krajów i gwarancjach bezpieczeństwa od USA

26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach reasekuracyjnych bądź na lądzie, bądź na morzu czy w powietrzu - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu koalicji chętnych.
Dodał też, że wsparcie amerykańskie dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostanie sfinalizowane w najbliższych dniach. Wskazał także, że jeśli Rosja nadal będzie odrzucać rozmowy pokojowe, nastąpią nowe sankcje europejskie w koordynacji z USA
