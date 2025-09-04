Decyzje w sprawie Ukrainy. Macron o zobowiązaniu 26 krajów i gwarancjach bezpieczeństwa od USA

Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu. Relacja korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego Źródło: TVN24

26 krajów zobowiązało się do udziału w siłach reasekuracyjnych bądź na lądzie, bądź na morzu czy w powietrzu - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu koalicji chętnych.

Dodał też, że wsparcie amerykańskie dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy zostanie sfinalizowane w najbliższych dniach. Wskazał także, że jeśli Rosja nadal będzie odrzucać rozmowy pokojowe, nastąpią nowe sankcje europejskie w koordynacji z USA

