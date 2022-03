Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. AFP: mer prosił, by "nie strzelano do ludzi"

Ukraińskie władze podały w czwartek nad ranem, że po ciężkich walkach Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. Agencja AFP poinformowała, że mer miasta Ihor Kołychajew rozmawiał w budynku miejskiej administracji z przedstawicielami rosyjskich sił i prosił ich, by nie strzelali do ludzi.

Szef władz obwodu chersońskiego Hennadij Łahuta wezwał na Telegramie mieszkańców Chersonia, by pozostali w domach, ponieważ "okupanci (rosyjscy) są we wszystkich dzielnicach miasta i są bardzo niebezpieczni". "Mamy ogromne trudności ze zbieraniem i chowaniem ciał ofiar, dostawami żywności i leków (...), udzielaniem pomocy" - poinformował mer miasta Ihor Kołychajew. Zapewnił, że w rozmowach z przedstawicielami rosyjskich sił nie "poczynił żadnych obietnic", poinformował też o wprowadzeniu nocnej godziny policyjnej.

Ciężkie walki o Chersoń

W środę około południa w komunikacie mer miasta oświadczył: "Apeluję do wszystkich mediów - chersońskich, obwodowych, krajowych, światowych!" - napisał Kołychajew, prosząc media, by "wykorzystały siłę czwartej władzy i pomogły uzyskać 'zielony korytarz'" dla mieszkańców miasta. "By wywieźć rannych i zabitych, dostarczyć do miasta leki i jedzenie. Bez tego zginiemy" - wyjaśnił.