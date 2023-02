Rosyjska inwazja na Ukrainę. Jak wygląda sytuacja na froncie?

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał, że wojska agresora kontynuowały ataki wokół Bachmutu w obwodzie donieckim, natomiast w obwodzie ługańskim zwiększyły tempo operacji ofensywnych na zachód od Kreminnej. Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało z kolei, że rosyjska armia formalnie przyłączyła okupowane tereny Ukrainy do swojego Południowego Okręgu Wojskowego, ale jest mało prawdopodobne, by miało to natychmiastowy wpływ na przebieg wojny.

Instytut Studiów nad Wojną (The Institute for the Study of War) ocenił, że do zwiększenia tempa działań zbrojnych w pobliżu Kreminnej doszło 3 lutego. Rosyjskie wojska kontynuowały operacje ofensywne wzdłuż linii Swatowe-Kreminna i podejmowały ograniczone ataki na północny wschód od Swatowego - relacjonował ISW w swojej analizie. Strona ukraińska zapewniła, że odparła ataki koło Stelmachiwki, 15 kilometrów na zachód od Swatowego. Ukraiński sztab generalny poinformował także o powstrzymanych rosyjskich natarciach na dwie miejscowości wokół Kreminnej: Newske i Biłohoriwkę. Przy czym część źródeł rosyjskich podała, że ukraińskie oddziały przejęły kontrolę nad Biłohoriwką, dlatego doniesienia o tym, kto kontroluje tę miejscowość, są sprzeczne - podkreślił Instytut Studiów nad Wojną w opublikowanej w sobotę analizie.

Bachmut, Ukraina CLODAGH KILCOYNE / Reuters / Forum

Ataki wokół Bachmutu, próba okrążenia Wuhłedaru

Trwają rosyjskie ataki wokół Bachmutu. Siły ukraińskie odparły szturm na samo miasto - podał ukraiński sztab generalny. Dowództwo w Kijowie poinformowało 3 lutego, że w rejonie Bachmutu doszło tego dnia do łącznie 23 starć. Analitycy ISW ocenili, że oddziały agresora poczyniły postępy na wschodnich przedmieściach miasta. Rosyjscy blogerzy wojenni twierdzą, że najemnicy z Grupy Wagnera poszerzyli kontrolowane przez siebie tereny nieopodal zakładów Siniat we wschodniej części miasta.

Jak przekazał ISW, mer Wuhłedaru w obwodzie donieckim Maksym Werbowski poinformował, że rosyjskie wojska nie próbują już przedrzeć się przez obronę ukraińską naokoło miasta, ale starają się okrążyć Wuhłedar z dwóch stron, prawdopodobnie od południa i wschodu. Jeden z rosyjskich blogerów wojennych napisał, że sytuacja wokół Wuhłedaru jest bardzo napięta i trwają tam walki pozycyjne - relacjonował ISW.

Londyn: okupowane terytoria przyłączone do rosyjskiego okręgu wojskowego

W opublikowanym w sobotę codziennym komunikacie dotyczącym sytuacji na froncie, opracowanym na podstawie doniesień wywiadowczych, brytyjski resort obron przekazał, że 3 lutego rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS podała, iż samozwańcze, kontrolowane przez Moskwę tak zwane Doniecka i Ługańska Republika Ludowa oraz obwody zaporoski i chersoński zostają podporządkowane trzygwiazdkowemu dowództwu, którego siedziba znajduje się w Rostowie nad Donem.

Jak wyjaśniono, jest to konsekwencją styczniowej zapowiedzi rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, że ekspansja militarna obejmie utworzenie na Ukrainie "samowystarczalnych zgrupowań wojskowych".

"To posunięcie podkreśla, że rosyjskie wojsko prawdopodobnie dąży do (uwzględnienia) nowo zajętego terytorium w swoich długoterminowych (planach) strategicznych. Jest jednak mało prawdopodobne, by miało to natychmiastowy wpływ na przebieg kampanii (na Ukrainie). Rosja obecnie rozmieszcza (w rejonie konfliktu) siły ze wszystkich okręgów wojskowych, dowodzone przez rozlokowany ad hoc sztab" - napisano.

