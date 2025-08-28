Sikorski: rakiety Putina uszkodziły unijny budynek w Kijowie

W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek nad ranem siły rosyjskie zaatakowały Kijów. Rosja zastosowała prawie 600 dronów i ponad 30 rakiet do ataków na Ukrainę - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne ze sztabem w Kijowie.
Ucierpiał unijny budynek
"Rakiety Putina zabiły tej nocy ukraińskich cywili i uszkodziły budynek delegatury Unii Europejskiej" - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak dodał, w polskiej ambasadzie nikt nie ucierpiał.
"Tak to Rosja walczy o pokój" - skwitował szef dyplomacji.
Według najnowszych danych w ukraińskiej stolicy zginęło 10, a rannych zostało prawie 50 osób. Według Sił Powietrznych odnotowano trafienia dronów i pocisków rakietowych w 13 miejscach, zaś w 26 miejscach na ziemię spadły ich odłamki.
Rosjanie atakowali Ukrainę od późnych godzin wieczornych w środę do rana w czwartek. Alarm powietrzny, który ogłoszono na terytorium całego kraju, w Kijowie trwał ponad dziewięć godzin. Syreny wyły między innymi w obwodach przy granicy z Polską.
Autorka/Autor: momo/akw
Źródło: tvn24.pl