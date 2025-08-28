Sikorski: rakiety Putina uszkodziły unijny budynek w Kijowie

Zmasowany atak na Kijów. Zełenski: pod gruzami mogą być ludzie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek nad ranem siły rosyjskie zaatakowały Kijów. Rosja zastosowała prawie 600 dronów i ponad 30 rakiet do ataków na Ukrainę - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne ze sztabem w Kijowie.

Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

Ucierpiał unijny budynek

"Rakiety Putina zabiły tej nocy ukraińskich cywili i uszkodziły budynek delegatury Unii Europejskiej" - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak dodał, w polskiej ambasadzie nikt nie ucierpiał.

Rakiety Putina zabiły tej nocy ukraińskich cywili i uszkodziły budynek delegatury Unii Europejskiej.

W naszej ambasadzie wszyscy cali i zdrowi.

Tak to Rosja walczy o pokój. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 28, 2025 Rozwiń

"Tak to Rosja walczy o pokój" - skwitował szef dyplomacji.

Według najnowszych danych w ukraińskiej stolicy zginęło 10, a rannych zostało prawie 50 osób. Według Sił Powietrznych odnotowano trafienia dronów i pocisków rakietowych w 13 miejscach, zaś w 26 miejscach na ziemię spadły ich odłamki.

Rosjanie atakowali Ukrainę od późnych godzin wieczornych w środę do rana w czwartek. Alarm powietrzny, który ogłoszono na terytorium całego kraju, w Kijowie trwał ponad dziewięć godzin. Syreny wyły między innymi w obwodach przy granicy z Polską.

OGLĄDAJ: "Pokój z Rosją? To iluzja"