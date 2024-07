Gdy Rosjanie uderzyli, oni robili wszystko, by pomóc dzieciom. "To nic bohaterskiego"

Fala uderzeniowa rzuciła chirurga na stół operacyjny, ale zarówno on, jak i jego koledzy robili wszystko, aby wybudzić dziecko z narkozy - to jedna z historii lekarzy dziecięcego szpitala Ochmatdyt, którą opisują ukraińskie media. Kijowska placówka, w której leczone były ciężko chore dzieci, została zaatakowana przez Rosjan. Jej personel pozostał przy pacjentach i niósł pomoc poszkodowanym.

Podczas ataku rakietowego Hołubczenko operował małego pacjenta. - Fala uderzeniowa rzuciła go na stół operacyjny, ale zarówno on, jak i jego koledzy, w szczególności anestezjolog Jarosław Iwanow, robili wszystko, aby wybudzić dziecko z narkozy - mówił Stepurin. Operacja została przeprowadzona w innym szpitalu. Dziecko przeżyło.

Z sali operacyjnej "nie pozostało nic"

Anestezjolog Jarosław Iwanow wraz z innymi medykami (wśród nich był Ołeh Hołubczenko) przebywał na sali operacyjnej i przygotowywał czteromiesięczne dziecko do planowanej operacji. Jak powiedział niezależnej rosyjskiej "Nowoj Gazietie",​​ dosłownie kilka sekund po eksplozji z sali operacyjnej "nie pozostało nic", zniszczone zostały wszystkie monitory, cały sprzęt. - Czujniki, stoły chirurgiczne, przykryte sterylnym materiałem, instrumenty. Wszystko zostało całkowicie zniszczone. Nie zostało nic całego. Dziecko cudem przeżyło, nie odniosło żadnych obrażeń - wspominał. Ocenił, że niemowlę miało szczęście, ponieważ przed operacją zostało przykryte specjalnym materiałem, aby nie spadła mu temperatura, a chirurdzy również przykryli go sobą. Iwanow opowiadał, że w wyniku fali uderzeniowej pielęgniarka i chirurdzy przelecieli nad stołem operacyjnym i "wypadli" na sąsiednią salę. On sam został wyrzucony do pomieszczenia, w którym sterylizowano narzędzia. - Przez około pięć sekund nie mogliśmy zrozumieć, co się stało. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że musimy zabrać dziecko, baliśmy się, że będzie drugi atak - wyznał Iwanow.