Testowali "cyfrowy klon" premiera, by przewidzieć jego decyzje

Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały trzy porozumienia Źródło: Reuters

Zawarcie nowych porozumień między Wielką Brytanią a Unią Europejską poprzedziły rozmowy europejskich dyplomatów z chatbotem, który miał symulować premiera Zjednoczonego Królestwa Keira Starmera - podał we wtorek "Telegraph". Model sztucznej inteligencji miał pomóc przewidzieć możliwe reakcje szefa brytyjskiego rządu.

Kluczowe fakty: Rozmowy z "cyfrowym klonem" brytyjskiego premiera miały miejsce w ramach przygotowań do unijnych negocjacji z Wielką Brytanią.

Prawdziwe negocjacje ostatecznie zakończyły się pomyślnie w poniedziałek.

AI szybko staje się ważnym narzędziem w dyplomacji - ocenił założyciel strony, którą wykorzystali unijni urzędnicy.

Jak ujawniła brytyjska gazeta "Telegraph", urzędnicy związani m.in. z rządem Hiszpanii i Słowenii mieli zadać setki pytań "cyfrowemu klonowi" Keira Starmera wykorzystując do tego stronę Nostrada.ai. Ta witryna stworzona przez brytyjską firmę technologiczną umożliwia użytkownikom, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, przeprowadzenie symulacji rozmowy z każdym z 650 posłów Izby Gmin.

Porozumienie UE i Wielkiej Brytanii

Jak podał "Telegraph", europejscy dyplomaci, wchodząc w interakcję z chatbotem, testowali potencjalne reakcje premiera Wielkiej Brytanii w zakresie możliwych ustępstw dotyczących porozumienia o kwestiach połowowych oraz mobilności młodzieży. Między botem a urzędnikami wymieniono setki wiadomości, tak jakby odgrywali dwustronne spotkanie z premierem, a także pytali oni o jego stanowisko.

Testy te poprzedzić miały zawarcie porozumień między UE a Zjednoczonym Królestwem, które do ostatnich godzin nie było przesądzone. Ostatecznie w poniedziałek podczas szczytu w Londynie podpisano m.in. porozumienie w kwestii rybołówstwa, które zapewnia wzajemny pełny dostęp do wód w celu połowu ryb do 30 czerwca 2038 r. Obecna umowa, zawarta w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w 2020 r., wygasa w czerwcu 2026 r.

Podczas spotkania liderów UE z szefem brytyjskiego rządu zapowiedziano również, że Wielka Brytania rozpocznie rozmowy dotyczące uruchomienia programu mobilności dla obywateli państw unijnych do 30. roku życia, co ma umożliwić im podróżowanie, studiowanie, a także podjęcie pracy w Zjednoczonym Królestwie.

"Cyfrowe klony" przywódców

- Sztuczna inteligencja szybko staje się ważnym narzędziem w dyplomacji. Możliwość dokładnego przewidywania, jak rząd może działać lub reagować to ogromny bonus - skomentował te informacje założyciel Nostrada.ai Leon Emirali, cytowany przez "Telegraph".

Gazeta podała, że obecnie trwają prace nad stworzeniem chatbota, który pomoże Europejczykom w prowadzeniu negocjacji także z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozważa się też stworzenie "cyfrowych klonów" przywódcy Rosji Władimira Putina i Kim Dzong Una z Korei Północnej.