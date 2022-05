Udusił się w bagażniku radiowozu. Policja użyła gazu

Na nagraniu z telefonu komórkowego świadka zdarzenia widać, jak policjanci najpierw obezwładniają i zakuwają w kajdanki 38-letniego Genivaldo de Jesus Santosa leżącego na ziemi. Następnie wrzucają go do bagażnika swojego SUV-a i przytrzymując klapę opróżniają pojemnik gazu łzawiącego, aż mężczyzna przestaje próbować się oswobodzić i milkną jego krzyki. 38-latek udusił się. Do zdarzenia doszło w środę 25 maja.

Nagranie śmierci czarnoskórego mężczyzny w miejscowości Umbaúba w północno-wschodniej części brazylijskiego stanu Sergipe trafiło do internetu. Przez wielu porównywana jest do sprawy Georga Floyda.

Śmierć w radiowozie

- Wrzucili jakiś gaz do bagażnika i pojechali na komendę, ale mój wujek był nieprzytomny. Zabrali go do szpitala, ale było już za późno - opowiada członek rodziny Genivaldo. To, że mężczyzna poczuł się źle w radiowozie, potwierdza także wersja przedstawiona przez mundurowych.