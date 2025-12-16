Logo strona główna
Świat

Tutaj znaleźli broń, z której miał zginąć Andrij Parubij. "Nowe dowody"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Andrij Parubij, były przewodniczący ukraińskiego parlamentu, został zastrzelony we Lwowie (30.08.2025)
Źródło: TVN24
Prokuratura Generalna i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o znalezieniu broni, z której został zastrzelony były przewodniczący parlamentu Andrij Parubij. Są także nowe dowody, mające świadczyć o tym, że sprawca działał na zlecenie Rosji.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek, że "zostały zgromadzone nowe, niepodważalne dowody przeciwko podejrzanemu o zabójstwo deputowanego Andrija Parubija". "Jak wykazało dochodzenie, podejrzany wykonał zlecenie rosyjskich służb specjalnych na likwidację posła" - przekazała SBU. "

"Do popełnienia przestępstwa zabójca użył pistoletu Makarowa, który odnalazły organy ścigania. Broń palna z tłumikiem znajdowała się w kryjówce" - pisze SBU.

Kryjówka, w której sprawca miał ukryć pistolet
Kryjówka, w której sprawca miał ukryć pistolet
Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

Według prokuratora generalnego Rusłana Krawczenki, "organy ścigania otrzymały również nowe dowody, które świadczą o tym, że podejrzany popełnił nie tylko zabójstwo z premedytacją, ale także szereg innych ciężkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy".

Pistolet, z którego miał zostać zastrzelony Andrij Parubij
Pistolet, z którego miał zostać zastrzelony Andrij Parubij
Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

"Działał na korzyść rosyjskich służb specjalnych w warunkach stanu wojennego. Przekazywał informacje o rozmieszczeniu i przemieszczaniu się jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, a także dostarczał materiały wywiadowcze do koordynacji działań dywersyjnych" - napisał na Telegramie Krawczenko.

Kim był Andrij Parubij?
Kim był Andrij Parubij?

Zamach na Andrija Parubina

54-letni Andrij Parubij, popularny ukraiński polityk i były przewodniczący Rady Najwyższej, został zastrzelony 30 sierpnia tego roku we Lwowie.

Sprawca poruszał się rowerem elektrycznym w kasku i z plecakiem kuriera jednej z firm dostawczych. Polityk został zastrzelony na ulicy Jefremowa, w pobliżu miejsca zamieszkania. Napastnik oddał w jego kierunku osiem strzałów.

Miejsce pamięci Andrija Parubija na Majdanie Niepodległości w Kijowie
Miejsce pamięci Andrija Parubija na Majdanie Niepodległości w Kijowie
Źródło: SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP

CZYTAJ: "Morderstwo pokazowe". Ołeh Biłecki o nagraniu zabójstwa Andrija Parubija

1 września policja w obwodzie chmielnickim zatrzymała 52-letniego mieszkańca Lwowa Mychajła Scelnikowa. Następnego dnia sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 60 dni bez możliwości wniesienia kaucji.

parubij_nowe2
Zabójstwo Andrija Parubja. Napastnik szedł za nim chodnikiem
Źródło: X/UPUKNEWS1

Kierował się "osobistą zemstą"

Scelnikow przyznał się do zabójstwa. Mówił, że motywem jego działań była "osobista zemsta na ukraińskich władzach". Twierdził, że nie współpracował z Rosją.

Przyznał się do zabójstwa Andrija Parubija. Ma żądania
Przyznał się do zabójstwa Andrija Parubija. Ma żądania

Atak na Parubija był drugim zamachem na ukraińskiego polityka dokonanym we Lwowie. W lipcu zeszłego roku w tym mieście została zastrzelona była deputowana do Rady Najwyższej Iryna Farion, polityczka związana ze skrajnie prawicową partią Swoboda, znana przede wszystkim z głośnych kampanii w obronie języka ukraińskiego.

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: tvn24.pl, Radio Swoboda, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieLwów
