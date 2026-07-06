Świat Rusza proces burmistrza Stambułu. Grożą mu 2352 lata więzienia

Miał startować w wyborach prezydenckich. Lider tureckiej opozycji zatrzymany Źródło wideo: Monika Krajewska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: ERDEM SAHIN/EPA/PAP

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Pierwszy z procesów Imamoglu będzie kontynuowany w więzieniu Silivri, w którym opozycjonista przebywa od marca zeszłego roku. Dotyczy on domniemanych nieprawidłowości w zarządzaniu największą turecką metropolią. Tego samego dnia w Stambule odbędą się procesy dotyczące "szpiegostwa politycznego" oraz kwestii dyplomu uniwersyteckiego polityka - podał w niedzielę dziennik "Cumhuriyet".

3900 stron aktu oskarżenia

W sprawie dotyczącej zarządzania Stambułem sądzonych jest łącznie 414 oskarżonych, 59 z nich przebywa w więzieniu. Akt oskarżenia w tej sprawie liczy około 3900 stron. Imamoglu zarzuca się rzekome popełnienie 142 przestępstw, przede wszystkim założenie organizacji przestępczej i kierowanie nią. Za te przestępstwa grozi mu od 828 do 2352 lat.

W drugiej sprawie, dotyczącej "szpiegostwa" oprócz burmistrza Stambułu, sądzeni są dziennikarz Merdan Yanardag, doradca polityczny Necati Ozkan oraz biznesman Huseyin Gun. Oskarżeni nie przyznają się do stawianych im zarzutów, twierdzą, że sprawa ma charakter polityczny, a akt oskarżenia nie opiera się na konkretnych dowodach.

Trzecia sprawa dotyczy dyplomu uniwersyteckiego Imamoglu, który Uniwersytet Stambulski odebrał mu jeszcze przed jego aresztowaniem w marcu 2025 roku. Opozycjonista odwołał się od decyzji do Sądu Administracyjnego. W Turcji prawo zakazuje startu w wyborach prezydenckich osobom, które nie posiadają wykształcenia wyższego. Prawomocne pozbawienie Imamoglu dyplomu uniemożliwi mu startowanie w wyborach, które mają się odbyć w 2028 roku.

16 miesięcy za kratami

Imamoglu został zatrzymany 19 marca 2025 roku w związku z zarzutami dotyczącymi domniemanej korupcji i rzekomych kontaktów z organizacją terrorystyczną. Prokuratura wystąpiła po jego przesłuchaniu o aresztowanie. Sąd wydał następnie postanowienie o aresztowaniu opozycyjnego polityka w sprawie dotyczącej korupcji.

Już po zatrzymaniu Imamoglu został oficjalnie wybrany na kandydata największej w Turcji partii opozycyjnej - Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) - na prezydenta w wyborach w 2028 roku. Pełniącym obowiązki burmistrza Stambułu jest obecnie Nuri Aslan, inny polityk CHP.

Zatrzymanie głównego przeciwnika politycznego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana wywołało w Turcji największą od ponad 10 lat falę protestów i było początkiem fali masowych zatrzymań urzędników i polityków CHP.

Tłumy na wiecu poparcia dla Imamoglu w Stambule Źródło zdjęcia: EPA/TOLGA BOZOGLU

Imamoglu oraz jego środowisko utrzymują, że tureckie władze prowadzą nagonkę wymierzoną w oponentów. Rząd Turcji podkreśla z kolei, że wymiar sprawiedliwości działa niezależnie, a zarzuty opierają się na twardych dowodach.