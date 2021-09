Erdogan chce więcej rosyjskich S-400. "Wytłumaczyłem wszystko prezydentowi Bidenowi"

W wywiadzie, który zostanie wyemitowany w niedzielę w programie CBS "Face the Nation", prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Turcja została zmuszona do nabycia rosyjskiego systemu S-400, ponieważ nie otrzymała amerykańskiego systemu Patriot, o który zabiegała. - Wytłumaczyłem do wszystko prezydentowi [Stanów Zjednoczonych, Joe - przyp. red.] Bidenowi - oznajmił prezydent Turcji.