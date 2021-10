Turcja wzywa ambasadorów 10 krajów. Apel o uwolnienie opozycjonisty Osmana Kavali

Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało ambasadorów 10 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Ma to związek z oświadczeniem nawołującycm do pilnego uwolnienia opozycyjnego filantropa i działacza Osmana Kavali - poinformowała we wtorek turecka państwowa agencja Anatolia.