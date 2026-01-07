Logo strona główna
Świat

"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy

Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Iran. Protesty przeciwko ajatollahowi
Źródło: Reuters
Do narodu irańskiego: Jesteśmy dziś z wami, wspieramy was w odzyskaniu waszego kraju z rąk ajatollaha, który was zabija i terroryzuje świat - tak republikański senator Lindsey Graham mówił w wywiadzie telewizyjnym. Zapowiedział też, że do Iranu nadciąga "największa zmiana w historii Bliskiego Wschodu".

Republikański senator Lindsey Graham wystąpił w wywiadzie dla stacji Fox News. Mówił między innymi, że jeśli władze w Teheranie "będą nadal zabijać uczestników protestów w Iranie, to prezydent USA Donald Trump wyda rozkaz zabicia Ajatollaha Alego Chameneia", najwyższego irańskiego przywódcy duchowego i politycznego.

Graham: Iran jest brutalny na własne ryzyko

- Do narodu irańskiego: Jesteśmy dziś z wami, wspieramy was w odzyskaniu waszego kraju z rąk ajatollaha, religijnego nazisty, który was zabija i terroryzuje świat - powiedział Graham.

"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada

Graham zaapelował też do władz Iranu, aby przestały prześladować uczestników trwających od 11 dni protestów i zaczęły poważnie traktować amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. - Uprzedzam ajatollaha, jeżeli będziecie zabijać swoich ludzi, domagających się lepszego życia, Donald Trump was zabije - zagroził senator.

Graham powiedział dziennikarzom, że do Iranu nadciąga (...) "największa zmiana w historii Bliskiego Wschodu, która zmiecie reżim". - Pomoc dla narodu irańskiego jest już w drodze - dodał.

"Prezydent Trump zwrócił uwagę ajatollahowi i jego poplecznikom na brutalne prześladowanie narodu irańskiego. Jedno jest jasne: irański reżim kontynuuje tę brutalność na własne ryzyko" - napisał senator w poście na X.

Trump zapewnił 2 stycznia na swojej platformie Truth Social, że USA przyjdą z odsieczą demonstrantom, jeżeli władze w Teheranie będą nadal brutalnie zabijać uczestników pokojowych manifestacji.

Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych

Manifestacje w 200 miastach

Irańskie protesty rozpoczęły się 28 grudnia od strajku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów.

W ciągu 11 dni manifestacje objęły - zdaniem opozycyjnego portalu Iran International - powyżej 200 miast. Media donosiły, że w kilku miejscach - w tym w położonym na południu kraju Szirazie - siły bezpieczeństwa miały strzelać do demonstrantów.

OGLĄDAJ: "Stanowczość Trumpa wobec Iranu kontrastuje z jej brakiem w sprawie Ukrainy"
pc

"Stanowczość Trumpa wobec Iranu kontrastuje z jej brakiem w sprawie Ukrainy"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/kab

Źródło: PAP, The Hill

Źródło zdjęcia głównego: @realDonaldTrump/truthsocial.com

TAGI:
IranKonflikty zbrojne IranuAjatollah Ali ChameneiDonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica