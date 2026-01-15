Logo strona główna
Świat

Trump: to Zełenski stoi na przeszkodzie

Donald Trump w wywiadzie dla agencji Reutera
Trump: to Zełenski jest problemem do zawarcia pokoju
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump przekonywał w wywiadzie, że "Władimir Putin jest gotowy do zawarcia umowy", a to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest przeszkodą do zawarcia pokoju. - Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził - powiedział amerykański prezydent.

Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym Białego Domu Trump uznał postawę Ukrainy i jej prezydenta za główną przeszkodę w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ocenił, że Władimir Putin jest na to gotowy, a to prezydent Zełenski jest bardziej powściągliwy.

- Myślę, że on (Władimir Putin - red.) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa - powiedział Trump. Dopytywany, co jego zdaniem stoi na przeszkodzie do zakończenia walk w Ukrainie, odparł jednym słowem: "Zełenski". - Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził - ocenił amerykański prezydent.

Trump "rewizjonistą" porządku międzynarodowego? "Wchodzimy w okres nihilizmu"

Trump "rewizjonistą" porządku międzynarodowego? "Wchodzimy w okres nihilizmu"

Polska
Zełenski zapowiada stan wyjątkowy

Zełenski zapowiada stan wyjątkowy

- Myślę, że ma problemy z osiągnięciem celu - mówił Trump. Zapowiedział, że spotka się z Zełenskim podczas przyszłotygodniowego forum ekonomicznego w Davos, "jeśli tylko ten tam będzie".

Pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, Trump zasygnalizował swoje poparcie dla dzielenia się informacjami wywiadowczymi. - Jeśli uda nam się coś zrobić, pomożemy. Tracą 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, razem z Rosją. Teraz Europa nam w tym pomoże - powiedział amerykański prezydent.

Negocjacje pokojowe

Negocjacje USA z Rosją i Ukrainą, mające na celu zakończenie działań wojennych, trwają, odkąd rozpoczęła się druga kadencja Donalda Trumpa. W listopadzie do mediów wyciekł 28-punktowy plan porozumienia, który był uważany przez wielu za idący na zbyt duże ustępstwa wobec Rosji. Plan ten był następnie wielokrotnie zmieniany, a jego ostatnia znana wersja liczy 20 punktów.

Główne punkty sporu Kijowa i Waszyngtonu dotyczą przede wszystkim ustępstw terytorialnych Ukrainy wobec Rosji oraz przyszłości elektrowni jądrowej w Zaporożu, którą zajęli Rosjanie. Kreml chce, aby Ukraina oddała Rosji cały Donbas, włącznie z częścią kontrolowaną wciąż przez ukraińskie wojska. Istotnym elementem jest również kwestia gwarancji militarnych dla Ukrainy i stacjonowania wojsk państw Zachodu na jej terytorium po zakończeniu wojny.

Trump weźmie Grenlandię? "Chce wejść na karty historii, nie chodzi o bezpieczeństwo"

Autorka/Autor: mgk/ads

Źródło: PAP, Reuters

Wojna w UkrainieUkrainaRosjaWładimir PutinDonald TrumpUSAPolityka zagraniczna USA
