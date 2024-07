Trump po wyjściu ze szpitala. CNN: sztab wyborczy zwiększy środki bezpieczeństwa

Po zamachu na Donalda Trumpa sztab wyborczy kandydata Partii Republikańskiej zapowiedział, że zwiększy środki bezpieczeństwa - poinformowała w niedzielę stacja CNN. Były prezydent opuścił już szpital i w nocy czasu lokalnego wylądował w New Jersey. Na fotografiach z lotniska widać opatrunek na jego uchu.

FBI podało, że sprawca to 20-letni Thomas Matthew Crooks. Jego motywy nie są znane. Nie wiadomo także, czy działał sam.

Podczas sobotniego wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii padły strzały. Według FBI była to próba zamachu na kandydata republikanów. Do ataku doszło o godzinie 18.15 czasu miejscowego (00.15 w niedzielę w Polsce).

Po godzinie 6 czasu polskiego Margo Martin z biura prasowego Donalda Trumpa opublikowała nagranie, na którym widać byłego prezydenta USA wysiadającego z samolotu o własnych siłach na lotnisku w Newark w stanie New Jersey. "Silny i wytrzymały. Nigdy nie przestanie walczyć o Amerykę" - napisała.

Jak podała agencja AP, Trump, który po ataku udał się do szpitala i wkrótce potem został z niego wypuszczony, udał się do New Jersey, gdzie planował spędzić noc w swoim klubie golfowym.