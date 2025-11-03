Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump o Tomahawkach dla Ukrainy. "Nie za bardzo"

Donald Trump
Trump na spotkaniu z Zełenskim. "Mamy wielki szacunek dla walki, którą zademonstrowała Ukraina"
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone nie przekażą Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk. Oznajmił to w niedzielę Donald Trump, dodając jednak pewne zastrzeżenie.

- Nie, nie za bardzo - tak prezydent USA odpowiedział dziennikarzom na pytanie o możliwość przekazania Tomahawków Ukrainie.

Po chwili dodał jedno "ale".

– To może się zmienić, ale w tym momencie nie (rozważam tego) – skwitował Donald Trump.

Analiza Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wykazała, wbrew twierdzeniom prezydenta USA, że Stany Zjednoczone mają wystarczająco dużo pocisków w swoim arsenale, by pozwolić na sprzedaż ich części Ukrainie - podała CNN. Do takiego wniosku wojskowi doszli jeszcze przed ostatnim spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas którego prezydent USA sugerował, że nie przekaże pocisków, bo potrzebne są w Stanach.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL

W niedzielę Trump stwierdził też, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w sprawę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

– Wygląda na to, że Europa i Rosja prowadzą dyskusje. Ja nie biorę w nich udziału – oświadczył Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tomahawki dla Ukrainy? CNN: jest decyzja Pentagonu

Tomahawki dla Ukrainy? CNN: jest decyzja Pentagonu

Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód

Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód

Według doniesień m.in. Bloomberga USA nie zdecydowały się ostatecznie poprzeć inicjatywy UE w tej kwestii, przedstawionej na forum G7. W USA znajduje się niewielka część zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego – ok. 5 mld dol. – jednak wcześniej konfiskaty lub szerszego wykorzystania tych środków nie wykluczał minister finansów Scott Bessent.

Trump: ciężka wojna dla Putina

Trump pytany o to, co będzie dla niego ostatecznym dowodem, że Władimir Putin nie chce zakończyć swojej wojny w Ukrainie, odparł, że nie ma takiego dowodu.

– Czasami trzeba pozwolić im walczyć i walczą. To jest ciężka wojna dla Putina, stracił wielu żołnierzy, może milion. To wielu żołnierzy. To jest też ciężkie dla Ukrainy – skonstatował prezydent USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUkraina
Czytaj także:
wypadek trójkąt droga
Przewróciła się ciężarówka, przewoziła elementy mostu
WARSZAWA
Uwaga na ulewny deszcz
Żółte alarmy na północy i południu kraju. Uważajmy
METEO
Protesty w Serbii
Głodówka matki przed parlamentem. Doszło do zamieszek
Świat
Strzelanina pod Gostyninem
Strzały na leśnej drodze. "Poważne zdarzenie kryminalne"
Poznań
imageTitle
O której godzinie dziś mecz Świątek w WTA Finals?
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Nowe tłumaczenia w sprawie działki pod CPK, strzały na leśnej drodze, Lewandowski wrócił do gry
WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz, wiatr, jesień
Dziś parasole przydadzą się prawie wszędzie
METEO
Robert Telus
Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"
Polska
imageTitle
Malinin z rekordową notą, Samojłow w czołowej dziesiątce w Skate Canada
EUROSPORT
imageTitle
Rekordowy wyczyn Polaka we włoskiej lidze
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Nowa opcja dla Hołowni? "W sam raz miejsce dla niego"
W kuluarach
imageTitle
Tymczasowy trener, stałe problemy. Legia znów traci punkty
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski "powrócił z zamiarem odzyskania instynktu strzeleckiego"
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje najstarszy mistrz olimpijski. Rok temu kończył sztafetę z ogniem w Paryżu
EUROSPORT
imageTitle
Cisza przed meczami w Serie A. Zmarł legendarny trener
EUROSPORT
Luwr
Nowe informacje o sprawcach kradzieży w Luwrze
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pościg i "zakrojone na szeroką skalę poszukiwania". Policjanci zatrzymali 34-latka
WARSZAWA
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro "naprawdę się boi" i "pada ofiarą swojego powiedzenia"
Polska
imageTitle
Lewandowski wrócił. Barcelona załatwiła sprawę wcześniej
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia pokonana. Na trybunach wulgarne transparenty, mecz przerwany
EUROSPORT
GettyImages-2244651967
FC Barcelona - Elche CF (zapis relacji)
EUROSPORT
Noc, deszcz, jesień
To będzie deszczowa noc
METEO
Aleksandar Vuczić
Mają być wcześniejsze wybory. Prezydent: wychodzę naprzeciw żądaniom
Świat
imageTitle
Polski talent z życiowym sukcesem w Pucharze Świata. I ze sporym czekiem
EUROSPORT
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Trump: Xi zna konsekwencje ataku
Świat
Książę Andrzej
Andrzej może stracić ostatni honorowy tytuł. Kolejny ruch króla
Świat
imageTitle
Pegula górą w amerykańskiej wojnie nerwów
EUROSPORT
Uratowany pies
"Pomyślałem, że muszę, jeśli chcę, żeby pies przeżył". Ruszył na pomoc
Świat
Ocean Atlantycki - zdjęcie satelitarne z 1.11.2025
Ostatni miesiąc sezonu. Czy przyniesie huragany?
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica