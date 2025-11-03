Trump o Tomahawkach dla Ukrainy. "Nie za bardzo"

Trump na spotkaniu z Zełenskim. "Mamy wielki szacunek dla walki, którą zademonstrowała Ukraina" Źródło: Reuters

- Nie, nie za bardzo - tak prezydent USA odpowiedział dziennikarzom na pytanie o możliwość przekazania Tomahawków Ukrainie.

Po chwili dodał jedno "ale".

– To może się zmienić, ale w tym momencie nie (rozważam tego) – skwitował Donald Trump.

Analiza Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wykazała, wbrew twierdzeniom prezydenta USA, że Stany Zjednoczone mają wystarczająco dużo pocisków w swoim arsenale, by pozwolić na sprzedaż ich części Ukrainie - podała CNN. Do takiego wniosku wojskowi doszli jeszcze przed ostatnim spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas którego prezydent USA sugerował, że nie przekaże pocisków, bo potrzebne są w Stanach.

W niedzielę Trump stwierdził też, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w sprawę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

– Wygląda na to, że Europa i Rosja prowadzą dyskusje. Ja nie biorę w nich udziału – oświadczył Trump.

Według doniesień m.in. Bloomberga USA nie zdecydowały się ostatecznie poprzeć inicjatywy UE w tej kwestii, przedstawionej na forum G7. W USA znajduje się niewielka część zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego – ok. 5 mld dol. – jednak wcześniej konfiskaty lub szerszego wykorzystania tych środków nie wykluczał minister finansów Scott Bessent.

Trump: ciężka wojna dla Putina

Trump pytany o to, co będzie dla niego ostatecznym dowodem, że Władimir Putin nie chce zakończyć swojej wojny w Ukrainie, odparł, że nie ma takiego dowodu.

– Czasami trzeba pozwolić im walczyć i walczą. To jest ciężka wojna dla Putina, stracił wielu żołnierzy, może milion. To wielu żołnierzy. To jest też ciężkie dla Ukrainy – skonstatował prezydent USA.

