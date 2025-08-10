Logo strona główna
Świat

"Niezdrowa obsesja". Ekspert ostrzega: Trump może powtórzyć błąd z 1938 roku

Donald Trump
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę
Źródło: Reuters
Desperackie zabiegi Donalda Trumpa o nagrodę Nobla za pokój na Ukrainie sprawiają, że pozwala, by manipulował nim Władimir Putin. Grozi to powtórką z porozumienia z Monachium w 1938 roku - ocenia w sobotę Max Boot, komentator "Washington Post", historyk i ekspert amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych.

Donaldem Trumpem kieruje "niezdrowa obsesja dotycząca zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla", która skłania go do podejmowania pochopnych decyzji w sprawie wojny Rosji przeciw Ukrainie. Ostatnim przykładem - zdaniem Maxa Boota - jest przedwczesny szczyt z rosyjskim dyktatorem na Alasce.

Trump podejmował chaotyczne decyzje, zmieniał je, groził sankcjami, przesuwał terminy. W piątek miały zostać nałożone na Rosję kolejne restrykcje, ale zamiast sankcji Putin otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia na Alaskę - przypomina komentator "Washington Post", historyk i ekspert amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych.

Rosja chce zabrać ukraińskie tereny. Eksperci: kluczowy jest "pas fortec"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja chce zabrać ukraińskie tereny. Eksperci: kluczowy jest "pas fortec"

Putin chce Donbasu, a nie pokoju

Rosyjski prezydent zażądał Donbasu w zamian za rozejm. Trump wspomina o możliwości "wymiany terytoriów", choć nie wiadomo, jakie ziemie, jeśli w ogóle, miałby Putin oddać Ukrainie. Brakuje także sygnałów, że Kreml jest gotów zgodzić się na gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa - wylicza autor.

Najnowsza rozgrywka Putina to, według Boota, próba uniknięcia sankcji i zdobycia przy stole negocjacyjnym tego, czego nie udało się rosyjskim wojskom osiągnąć od początku inwazji

Groźba "nowego Monachium"

- Jeśli Trump zgodzi się na warunki Putina, to będzie to powtórką z porozumienia z Monachium w 1938 roku, w którym brytyjski premier Neville Chamberlain oddał Hitlerowi czeskie Sudety (...) nie konsultując się z Czechami - ostrzega Boot.

Chamberlain nie otrzymał wówczas nic w zamian poza mglistymi obietnicami pokoju. Winston Churchill skomentował to słowami: "mieliśmy wybór pomiędzy hańbą i wojną, wybraliśmy hańbę i będziemy mieli wojnę".

Zdaniem Boota, jeśli Trump naprawdę chce zdobyć Nobla, powinien zalać Rosję sankcjami, przekazać Ukrainie jej zamrożone aktywa i dramatycznie zwiększyć dostawy broni dla Kijowa. Dopiero wtedy mógłby uzyskać uwagę Putina i realną szansę na owocne negocjacje.

Autorka/Autor: mp/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

Donald Trump
