Wojna w Iranie
Świat

"Ruch monitorowało tylko dwóch kontrolerów". Nowe informacje o tragedii na lotnisku

Nowy Jork
Nagranie wideo z katastrofy samolotu Air Canada
Źródło: Reuters
W momencie wypadku samolotu na nowojorskim lotnisku LaGuardia wieżę kontroli lotów obsługiwało dwóch z czterech kontrolerów na służbie - podał we wtorek Bloomberg. W wyniku zderzenia samolotu z wozem strażackim zginęło dwóch pilotów.

W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

Piloci już od ubiegłego roku zgłaszali obawy dotyczące braku komunikacji, błędów kontrolerów ruchu lotniczego i innych zagrożeń na lotnisku - podała stacja CNN.

Choć w momencie tragedii służbę pełniło czterech pracowników, tylko dwóch z nich monitorowało wtedy ruch na lotnisku z okien wieży kontroli lotów - doniósł we wtorek Bloomberg, powołując się na chcące zachować anonimowość źródła zaznajomione ze sprawą.

Pozostałych dwóch miało być "gdzie indziej w budynku".

Wypadek na LaGuardii

Jak wynika z nagrań z wieży kontroli lotów, jeden z kontrolerów zezwolił wozowi strażackiemu na przejazd przez pas startowy, po czym desperacko próbował go zatrzymać, krzycząc: "Wóz numer jeden, stop, stop, stop!". Po paru sekundach w pojazd uderzył lądujący samolot. "Zawaliłem sprawę" - powiedział kontroler.

"Zawaliłem sprawę". Piloci już rok temu alarmowali o zagrożeniach na tym lotnisku

"Zawaliłem sprawę". Piloci już rok temu alarmowali o zagrożeniach na tym lotnisku

"Zastanawiający" fakt w sprawie wypadku na lotnisku. To zwróciło uwagę eksperta

"Zastanawiający" fakt w sprawie wypadku na lotnisku. To zwróciło uwagę eksperta

Sekretarz Transportu Sean Duffy stwierdził w poniedziałek na konferencji prasowej, że nie chce "wyprzedzać" śledczych z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), którzy prowadzą śledztwo. - Nie mogę podać szczegółów dotyczących tego, co poszło nie tak - powiedział. Zdementował jednak krążące plotki, by na wieży znajdował się tylko jeden kontroler - podaje NBC News.

Lotnisko LaGuardia zostało ponownie otwarte w poniedziałek wieczorem czasu polskiego, jednak nadal dostępny jest tylko jeden z dwóch pasów startowych. Drugi, na którym doszło do kolizji, jest wciąż zamknięty.

pc

Opracował Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: Reuters, Bloomberg, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Czytaj także:
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
BIZNES
Zaginął Władysław Pietrasik
Senior wyjechał z domu i nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie jest
WARSZAWA
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
WARSZAWA
Łukaszenka
To będzie pierwsza taka wizyta Łukaszenki
Świat
imageTitle
Decyzja zapadła. Snooker zostaje w swoim domu
EUROSPORT
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
METEO
Gino Paoli
Słynny włoski piosenkarz nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Upodobał sobie Hiszpanię. Znów pokazał moc
EUROSPORT
Most Qasmiyeh w Libanie zniszczony przez siły Izraela
"Zasada jest jasna". Izrael tworzy "strefę bezpieczeństwa"
Świat
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
METEO
Warszawa. Widok na centrum miasta
"Ludzie po latach dowiadują się, że muszą oddać pieniądze"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
BIZNES
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
Węgierski minister potwierdza telefony na Kreml. Mówi o "istocie dyplomacji"
Świat
Pożar hali w Pardubicach
Pożar w magazynie firmy zbrojeniowej. Wśród zatrzymanych obywatel USA
Świat
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
BIZNES
Krwiodawstwo, oddawanie krwi (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale zadłużają się w centrach krwiodawstwa. Zysk stopniał o trzy czwarte
Piotr Wójcik
2026-03-24 16
"Historycznie jedno z najważniejszych miejsc". Stało się celem Rosji
Świat
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
imageTitle
Były trener gwiazd zaoferował pomoc Świątek
EUROSPORT
szpital madalinskiego superwizjer2
Zamiast tlenu - podtlenek azotu. Kulisy śmierci 30-letniej Kaliny
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
imageTitle
Kontrakt podpisany. Griezmann przeniesie się za ocean
EUROSPORT
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
WARSZAWA
Olga Tokarczuk i 17 milionów "naszych podatków" na grę? Tak nie było
Tokarczuk "wyparowała", 17 milionów też? "Brzmi jak trailer"
Gabriela Sieczkowska
gruźlica płuca
Rzadka, ale groźna i zaraźliwa. Leczenie trwa około pół roku
Zdrowie
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
BIZNES
Zwycięski projekt nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej
Pokazali nową siedzibę filharmonii. Będzie kosztować majątek
Kraków
imageTitle
Podano skład Polaków na finał sezonu w Planicy
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
BIZNES
Na drodze pozostawiono słupy energetyczne, Strzepcz (Pomorskie)
"I śmieszne, i niebezpieczne". Urzędnicy wyjaśniają
Trójmiasto
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Ranny Olek umierał w karetce. Ruszył proces lekarzy oskarżonych o narażenie go na śmierć
Kujawsko-Pomorskie

