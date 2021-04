"To rodzaj zamachu stanu, w środku Londynu". "Przejęty" budynek ambasady

Kyaw Zwar Minn, ambasador Mjanmy w Wielkiej Brytanii poinformował w środę wieczorem, że jego zastępca wraz z attache wojskowym przejęli znajdujący się w centrum Londynu budynek placówki i nie wpuszczają go do środka.

Jak przekazał Kyaw Zwar Minn, powiedziano mu, że nie jest już przedstawicielem Mjanmy (Birmy) – ambasadorowi miano odmówić wejścia do placówki w centrum Londynu. W zeszłym miesiącu wezwał on do uwolnienia zatrzymanej przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi oraz obalonego przez armię prezydenta Win Myinta.

Protesty pod budynkiem ambasady

Przed budynkiem ambasady zebrała się niewielka grupa protestujących. - To mój budynek. Muszę wejść do środka. To dlatego tutaj czekam - mówił do nich ambasador. Jak poinformowała policja, nikt nie został zatrzymany w związku z protestem.