"To moje ostatnie takie wystąpienie". Zapowiedź Joe Bidena

Joe Biden zabrał głos na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na początku swojego przemówienia zaznaczył, że to ostatnie tego rodzaju wystąpienie w roli gospodarza Białego Domu. - Nie odpuścimy w naszym wsparciu Ukrainy aż do jej zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju - podkreślił.

We wtorek rozpoczęła się debata generalna na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Głos zabrał prezydent USA Joe Biden . - Dziś po raz czwarty mam ogromny zaszczyt przemawiać przed tym zgromadzeniem jako prezydent Stanów Zjednoczonych . To moje ostatnie takie przemówienie - rozpoczął.

- Świat musi teraz dokonać kolejnego wyboru. Czy będziemy kontynuować nasze wsparcie, aby pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę, czy odejdziemy i pozwolimy, by agresja zwyciężyła, a naród został zniszczony. Znam swoją odpowiedź - powiedział gospodarz Białego Domu.

- Nie możemy pozwolić się zmęczyć, nie możemy odwrócić wzroku i nie zaprzestaniemy naszego wsparcia dla Ukrainy, aż do zwycięstwa Ukrainy i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju - podkreślił.

Biden: wojna na pełną skalę nie jest w niczyim interesie

Biden odniósł się też do sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Stwierdził, że "wojna na pełną skalę nie leży w niczyim interesie". - Nawet jeśli sytuacja się zaostrzyła, rozwiązanie dyplomatyczne jest nadal możliwe. W rzeczywistości pozostaje to jedyną drogą do trwałego bezpieczeństwa, pozwalającą mieszkańcom obu krajów bezpiecznie wrócić do domów przy granicy. Nad tym pracujemy nieustannie - zapewnił.