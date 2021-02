Brytyjczycy oddali hołd zmarłemu kapitanowi

Weteran zebrał prawie 33 miliony funtów na NHS

Początkowo liczył, że zdoła zebrać 1000 funtów, ale jego akcja nieoczekiwane zyskała wielką popularność. Gdy 16 kwietnia pokonywał - w asyście honorowej żołnierzy z Yorkshire Regiment - 100. okrążenie, było to ponad 12 milionów funtów. Skończyło się na prawie 33 milionach funtów - wpłaconych przez 1,5 miliona osób, co jest największą sumą, jaka kiedykolwiek została zebrana poprzez stronę JustGiving.

Gdy 30 kwietnia obchodził 100. urodziny, otrzymał ponad 140 tysięcy kartek z życzeniami, a osobiste życzenia przesłali Elżbieta II, książę William i premier Johnson. Tuż przed urodzinami pobił jeszcze jeden rekord - singiel z nową wersją utworu "You'll Never Walk Alone", nagrany przez niego wraz z aktorem, piosenkarzem i prezenterem Michaelem Ballem oraz chórem The NHS Voices Of Care Choir, dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Moore został najstarszym wykonawcą w historii z utworem na szczycie listy.