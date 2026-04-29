Leon XIV ostrzega przed katolicką obsesją seksualności

Leon XIV jak ognia unika wypowiedzi polaryzujących, ostrych, jednoznacznych. Jego język i retoryka - co jest z perspektywy głęboko podzielonego Kościoła zaletą - są bardzo ostrożne, dyplomatyczne i pozbawione elementów, które mogłyby wywołać skandal czy pogłębić podziały we wspólnocie katolickiej.

Z tej perspektywy tym bardziej zaskakuje absolutnie jednoznaczna odpowiedź na pytanie niemieckiej dziennikarki, które zadała w drodze powrotnej do Rzymu z pielgrzymki do Afryki. Chodziło o decyzję niemieckiego kardynała Reinharda Marxa, arcybiskupa Monachium i Fryzyngi, który udzielił zgody na błogosławieństwo par tej samej płci w swojej diecezji.