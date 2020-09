Chiny nie chcą "upolityczniania" pandemii, Brazylia "liderem w ochronie" przyrody, USA o winnych "zarazy"

Z powodu pandemii COVID-19 przeważająca większość światowych przywódców nie bierze osobiście udziału w jubileuszowej Sesji Zgromadzenia Ogólnego w nowojorskiej siedzibie ONZ. Audytorium Zgromadzenia Ogólnego było we wtorek niemal puste. Przemówienia liderów odtwarzano z nagrań wideo.

- W świecie wywróconym do góry nogami sala Zgromadzenia Ogólnego przedstawia jeden z najdziwniejszych widoków. Pandemia zmieniła nasze coroczne spotkanie nie do poznania. Ale dzięki temu stało się ważniejsze niż kiedykolwiek – oświadczył sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres, przekonując, że świat zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. - Podział technologiczny i gospodarczy grozi nieuchronnym przekształceniem się w podział geostrategiczny i militarny. Musimy tego unikać za wszelką cenę - dodał.

We wtorek w debacie generalnej przemawiali też między innymi prezydenci Rosji, Francji i Turcji, Władimir Putin, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Erdogan. W środę wśród występujących będzie prezydent Andrzej Duda.

Brazylia "liderem w ochronie lasów tropikalnych"

Wielu dyplomatów obawiało się, że wymuszone przez koronawirusa wirtualne zgromadzenie liderzy wykorzystają jako okazję do zwracania się raczej do swoich obywateli, aniżeli innych przywódców światowych. Niektóre media zauważyły tę tendencję między innymi w przemówieniu Jaira Bolsonaro.

Wyrażając smutek z powodu każdej ofiary śmiertelnej COVID-19, zaznaczył, że w obliczu pandemii jego kraj wyasygnował po 1000 dolarów dla najbiedniejszych 65 milionów ludzi. Nazwał to "największym programem pomocy w Brazylii i być może jednym z największych na świecie". - 400 milionów dolarów przeznaczono na badania, rozwój i produkcję szczepionki Oxford w Brazylii. Szpitalom nie brakowało środków do obsługi pacjentów z zakaźną chorobą - zapewniał.

Chwalił brazylijski agrobiznes i kierowców ciężarówek – dwie kluczowe, wspierające go grupy. Przypomniał, że mimo światowego kryzysu produkcja rolna w Brazylii nie została wstrzymana. Rolnicy produkowali żywność dla ponad miliarda ludzi. - Nasi kierowcy ciężarówek, pracownicy morscy, portowi i lotnicy gwarantowali pełną aktywność całego łańcucha logistycznego i dystrybucję w kraju i na rynki eksportowe – wyliczał.

Mówił o prężnym i dobrze prosperującym agrobiznesie, twierdząc, że szanuje najlepsze przepisy dotyczące ochrony środowiska w świecie. Uznał za dezinformację wiadomości o pożarach w rejonie mokradeł Amazonii i Pantanalu. Bolsonaro obwiniany jest za przymykanie oczu na nielegalnych farmerów i spekulantów ziemią, którzy ją podpalają, aby zwiększyć jej wartość do wykorzystania w rolnictwie. - Jesteśmy ofiarami jednej z najbardziej brutalnych kampanii dezinformacyjnych w Amazonii i Pantanalu. Jesteśmy liderami w ochronie lasów tropikalnych - utrzymywał.

"Musimy pociągnąć do odpowiedzialności Chiny"

Amerykański przywódca ocenił, że z powodu epidemii w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono "największą mobilizację od czasów II wojny światowej". Wskazał przy tym na masową produkcję respiratorów oraz to, że trzy potencjalne szczepionki na COVID-19 są w fazie testów klinicznych.- Rozdysponujemy szczepionkę, pokonamy wirusa, zakończymy pandemię. Wejdziemy w nową erę bezprecedensowego bogactwa, współpracy i pokoju - obiecał Trump.

- W dążeniu do tej jasnej przyszłości musimy pociągnąć do odpowiedzialności państwo, które wypuściło tę zarazę na świat: Chiny - wezwał amerykański prezydent. Zarzucił przy tym władzom w Pekinie, że w pierwszych tygodniach epidemii nie zakazały ruchu lotniczego z Chin.

Ubiegający się w listopadzie o reelekcję amerykański prezydent ponowił także oskarżenia wobec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). - Chiński rząd i WHO, która jest właściwie kontrolowana przez Chiny, fałszywie deklarowały, że nie ma dowodów na zakażanie się człowieka od człowieka - powiedział. Potem, jak dodał, "fałszywie mówili, że ludzie bez symptomów nie zakażają".

Chiny nie chcą "upolityczniania" walki z koronawirusem

Xi Jinping, przywódca Chin, oświadczył, że "świat nie może upolityczniać walki z koronawirusem" i ostrzegał przed niebezpieczeństwem "zderzenia cywilizacji". Podkreślił, że żaden kraj nie powinien "mieć prawa robić, co mu się podoba i być hegemonem, tyranem lub szefem świata".

W nawiązaniu do napięcia w relacjach z Ameryką, oświadczył, że Chiny "nie mają zamiaru walczyć z żadnym krajem w zimnej wojnie ani w gorącej". - Będziemy nadal zawężać różnice i rozwiązywać spory z innymi w drodze dialogu i negocjacji. Nie będziemy zabiegać o to, by rozwijać tylko siebie, ani angażować się w grę, w której wygrywa tylko jedna strona - zapewniał Xi.