Tak wygląda rosyjska baza po ataku rojów ukraińskich dronów

Kluczowe fakty: W niedzielę SBU przeprowadziła uderzenie na cztery rosyjskie lotniska wojskowe.

Zniszczono 41 maszyn, w tym bombowce strategiczne Tu-95MS i Tu-22M3.

Do ataku użyto 117 dronów.

Agencja Reutera pokazała zdjęcia satelitarne, na których było widać rosyjskie samoloty na kilka dni i tygodni przed ukraińskim atakiem. W niedzielę wiele z tych maszyn zostało zniszczonych.

W niedzielę SBU przeprowadziła uderzenie na cztery rosyjskie lotniska wojskowe w obwodach: amurskim, iwanowskim, murmańskim i riazańskim.

W wyniku ataku zniszczeniu lub uszkodzeniu miały ulec bezcenne dla rosyjskich sił powietrznych między innymi bombowce strategiczne Tu-95MS i Tu-22M3 oraz samolot wczesnego ostrzegania A-50U i rozpoznawczy Ił-22.

Do ataku użyto rojów dronów, które wystartowały z kontenerów dostarczonych ciężarówkami w pobliże celów, prawdopodobnie przez nieświadomych tego kierowców.

Ukraiński atak na rosyjskie bazy

Jak podał Institute for the Study of War, powołując się na źródła w SBU, zniszczono 41 maszyn, a szacunkowa wartość rosyjskich strat sprzętowych to około 7 miliardów dolarów. Akcja stanowiła zwieńczenie 18 miesięcy przygotowań.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w akcji użyto 117 dronów, a ich łupem miało paść 34 procent rosyjskich bombowców strategicznych zdolnych do przenoszenia rakiet manewrujących.

Z analizy opublikowanej w serwisie Euromaidan Press dzień po ataku wynika, że trening systemów sztucznej inteligencji w wykorzystanych do ataku statkach bezzałogowych trwał od zeszłego roku. Przez wprowadzenie tysięcy zdjęć, były uczone odnajdywania i rozpoznawania określonych typów rosyjskich maszyn.

