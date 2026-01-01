Logo strona główna
Świat

Tak świat witał 2026 rok

Fajerwerki w Sydney
Sylwester w Londynie
Źródło: Reuters
2025 rok przechodzi do historii. Świat pożegnał go widowiskowo i pełen nadziei powitał nowy - 2026. Spektakularne pokazy fajerwerków, koncerty, tradycyjne ceremonie - prezentujemy zdjęcia, na których uchwycono te niezapomniane chwile.

Ze środy na czwartek świat pożegnał 2025 rok.

W pierwszej kolejności nowy rok zawitał na wyspach położonych najbliżej Międzynarodowej Linii Zmiany Daty (wzdłuż 180. południka) - w tym na Kiritimati, Tonga i Nowej Zelandii.

Stolica Australii, Sydney, rozpoczęła 2026 rok spektakularnym pokazem fajerwerków, zgodnie z tradycją. Wykorzystano około 40 tysięcy efektów pirotechnicznych, a punktem kulminacyjnym była "fontanna" sztucznych ogni ze słynnego mostu Harbour Bridge. Pokaz odbył się przy wzmocnionej ochronie ze strony służb - to pokłosie ataku terrorystycznego na plaży Bondi, gdzie kilka tygodni temu napastnicy zabili 15 osób. O godzinie 23 uczczono minutą ciszy ofiary zamachu, most Harbour Bridge podświetlono na biało, a na jego filarach wyświetlono menorę - symbol judaizmu.

- Po tragicznej końcówce tego roku dla naszego miasta mamy nadzieję, że sylwester pozwoli nam się zjednoczyć i spojrzeć z nadzieją na 2026 rok - powiedziała burmistrz Sydney, Clover Moore.

Fajerwerki w Sydney
Fajerwerki w Sydney
Źródło: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS

W stolicy Korei Południowej, Seulu, tysiące ludzi zgromadziło się przy pawilonie Bosingak, gdzie o północy 33 razy uderzono w brązowy dzwon. Tradycja ta, wywodząca się z buddyjskiej kosmologii, symbolizuje 33 niebiosa i ma odpędzać nieszczęście, witając pokój oraz pomyślność w nadchodzącym roku.

Godzinę później nowy rok dotarł do Chin. Widowiskowe uroczystości odbyły się przy przełęczy Juyong obok Wielkiego Muru Chińskiego, niedaleko Pekinu. Uczestnicy w charakterystycznych nakryciach głowy trzymali tablice z napisem "2026" oraz symbolem konia - w lutym bowiem rozpoczyna się Rok Konia według chińskiego kalendarza księżycowego.

W Hongkongu coroczny pokaz fajerwerków odwołano w związku z tragicznym pożarem, do którego doszło w mieście w listopadzie - zginęło w nim 161 osób. W zamian przygotowano świetlną instalację pod hasłem "Nowe nadzieje, nowe początki", która rozświetliła fasady budynków w centralnej dzielnicy.

Sylwester w Pekinie
Sylwester w Pekinie
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Sylwester na Wyspach Brytyjskich

Dwanaście uderzeń dzwonu Big Ben obwieściło nadejście 2026 roku w Wielkiej Brytanii. Równocześnie o północy (godz. 1 czasu polskiego) ze środy na czwartek rozpoczął się w Londynie największy w Europie pokaz sztucznych ogni. Ponad sto tysięcy osób zgromadziło się nad Tamizą, aby zobaczyć fajerwerki rozświetlające niebo nad diabelskim młynem London Eye.

Sylwester w Londynie
Sylwester w Londynie
Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Podczas 12-minutowego widowiska pojawiły się symboliczne odniesienia do najważniejszych wydarzeń 2025 r., z których szczególnie dumni są Brytyjczycy. Było to m.in. zwycięstwo Lwic, czyli reprezentacji Anglii w piłce nożnej kobiet na Mistrzostwach Europy i Czerwonych Róż - reprezentacji Anglii w rugby kobiet, której zawodniczki w ubiegłym roku zdobyły Puchar Świata. Podczas widowiska zabrzmiało wiele znanych utworów, w tym m.in. piosenka brytyjskiej gwiazdy Raye "Where is my husband!", światowy hit ostatnich miesięcy.

Fajerwerki w Paryżu

Na Polach Elizejskich, które Paryżanie nazywają najpiękniejszą aleją na świecie, w noc sylwestrową zgromadziły się tłumy mieszkańców i turystów. Przed tradycyjnym pokazem sztucznych ogni Łuk Triumfalny stał się ekranem, na którym wyświetlono projekcje nawiązujące m.in. do 70. rocznicy współpracy między Paryżem i Rzymem jako miastami partnerskimi. Rocznica ta przypadnie w 2026 roku.

Tuż przed północą na fasadzie łuku ukazały się cyfry odmierzające sekundy do końca roku, a następnie - napis "Paris". Nad budowlą zalśniło jarzące białe światło, otoczył ją blask wielobarwnych sztucznych ogni i laserów. Spektaklowi towarzyszyła oprawa muzyczna, złożona z utworów wykonywanych wyłącznie przez kobiety.

Na pół godziny przed północą Łuk Triumfalny oświetlono na niebiesko, następnie ukazały się cyfry "2036" i napis: "nie czekajcie 10 lat na następne świętowanie Nowego Roku". Było to nawiązanie do kary 10 lat więzienia - maksymalnej kary grożącej za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku na drodze pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

Pokaz fajerwerków w Paryżu
Pokaz fajerwerków w Paryżu
Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Rzym powitał Nowy Rok

Kilkadziesiąt tysięcy osób w Rzymie powitało 2026 rok na koncercie na terenie Circus Maximus - antycznego stadionu znajdującego się między wzgórzami Awentyn i Palatyn. W wyjątkowo zimną noc rzymianie i turyści z całego świata bawili się w centrum Wiecznego Miasta przy piosenkach takich gwiazd, jak Alessandra Amoroso, Fabri Fibra i Tananai.

Burmistrz włoskiej stolicy, Roberto Gualtieri, który przybył o północy na wielką scenę zbudowaną na murawie Circus Maximus, wyraził zadowolenie z doskonałego przebiegu zabawy. W Rzymie, gdzie burmistrz, podobnie jak w minionych latach zabronił odpalania materiałów pirotechnicznych już przed północą, rozpoczęła się długa kanonada, także przy użyciu objętych zakazem petard i rac.

W Atenach przy Akropolu sylwester odbył się spokojnie. Burmistrz miasta zdecydował o cichych, ekologicznych fajerwerkach, aby nie stresować zwierząt i mieszkańców.

Sylwester w Anetnach
Sylwester w Anetnach
Źródło: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS

W zaśnieżonym Kijowie i Moskwie mieszkańcy witali nowy rok z nadzieją na pokój po prawie czterech latach konfliktu. - Życzę, żeby wojna się skończyła, to najważniejsze dla naszego kraju - powiedziała agencji Reuters mieszkanka Moskwy, Larisa. - Myślę, że w nowym roku nastanie pokój - stwierdziła dziewięcioletnia Olesia z Kijowa.

Sylwester 2026 na świecie
Fajerwerki w Sydney
Fajerwerki w Sydney
Źródło: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS
Sylwester w Adelaide, Australia
Sylwester w Adelaide, Australia
Źródło: PAP/EPA/Matt Turner
Powitanie Nowego Roku w Kuala Lumpur
Powitanie Nowego Roku w Kuala Lumpur
Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL
Sylwester w Tajpej
Sylwester w Tajpej
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Pokaz sztucznych ogni w Hanoi
Pokaz sztucznych ogni w Hanoi
Źródło: PAP/EPA/LUONG THAI LINH
Fajerwerki nad Północną Plażą Scheveningen, Holandia
Fajerwerki nad Północną Plażą Scheveningen, Holandia
Źródło: PAP/EPA/LINA SELG
Sylwestrowe ognisko na plaży w Scheveningen w Holandii
Sylwestrowe ognisko na plaży w Scheveningen w Holandii
Źródło: ANP
Sylwester w Anetnach
Sylwester w Anetnach
Źródło: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS
Sylwester w Zurychu
Sylwester w Zurychu
Źródło: PAP/EPA/Andreas Becker
Sylwester w Berlinie
Sylwester w Berlinie
Źródło: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Sylwester w Londynie
Sylwester w Londynie
Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Sylwester w Nowym Jorku

W Nowym Jorku o godzinie 6 rano czasu polskiego tłumy powitały nowy rok na słynnym Times Square na Manhattanie.

Klatka kluczowa-131007
Nowy Jork wita nowy rok
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: momo, js/ads

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS

Sylwester
Czytaj także:
imageTitle
Pęknięcie kości i naderwanie więzadła po fatalnym lądowaniu
EUROSPORT
AdobeStock_1725279783
Pięciu lekarzy, 25 zasad. Jak zmienić codzienne nawyki, by żyć zdrowiej?
Anna Bielecka
Śnieg, zawieje, zamiecie
Groźna pogoda w Nowy Rok. IMGW ostrzega
METEO
Kalifornijska Gwardia Narodowa
Trump wycofuje Gwardię Narodową z trzech miast
Świat
imageTitle
Piotr Żyła kończy udział w Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
Stanisławów prawa miejskie odzyska po 156 latach
Od dzisiaj w Polsce jest sześć nowych miast
WARSZAWA
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Godzina konkursu 1 stycznia
EUROSPORT
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa
Świat
Orędzie noworoczne Wołodymyra Zełenskiego
"Chcemy końca wojny, ale nie końca Ukrainy. Czy jesteśmy zmęczeni? Bardzo"
Świat
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
Niebezpieczna pogoda, orędzie prezydenta, tragedia w Radzewie
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
METEO
31 1920 fpf cl-0068
Jak się gra koncert ze Snoop Doggiem? "Wiedzieli, że się odnajdę w tej sytuacji"
Kultura i styl
Lotnisko w Modlinie, 31.12, g. 19:30
Ludzie krzyczeli "pomocy". "Dantejskie sceny" na lotnisku
Polska
Prezydent Rosji Władimir Putin
"Śmieszne" dowody Putina i wymowny wpis Trumpa
Świat
Zablokowana trasa S7
"To była mozolna, trudna, systematyczna praca"
Polska
Orędzie Noworoczne Prezydenta RP Karola Nawrockiego TV
Orędzie Karola Nawrockiego. Prezydent o "trzech celach" na 2026 rok 
Polska
Śnieg zasypał drogi w woj. warmińsko-mazurskim
"Lepiej stracić minutę w życiu niż całe życie"
Polska
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
METEO
Pożar budynku mieszkalnego w Pucku
Pożar na poddaszu, ewakuacja mieszkańców
Trójmiasto
GettyImages-2246403644
Z jak rewolucja. "Chcą zmiany tu i teraz"
Monika Winiarska
67-latek trafił do tymczasowego aresztu
"Podpalił kołdrę, pod którą spała jego żona"
Katowice
Do wypadku doszło w Golance Dolnej
Nigdy nie miał prawa jazdy, wcześniej jeździł po narkotykach. Akt oskarżenia po wypadku
Wrocław
Zderzenie 7 aut osobowych i 1 auta ciężarowego na A4 (Dolnośląskie)
Kilka godzin utrudnień po karambolu na autostradzie A4
Wrocław
imageTitle
Stoch zarażał szczęściem na koniec roku. "Odpalamy te petardy, nie?"
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Jest akt oskarżenia przeciwko Bąkiewiczowi
Polska
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Mazowsze ma nowy zabytek
WARSZAWA
31 1740 golab plive-0036
To nie ekspres polarny. Nasz reporter w Mławie
RELACJA
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzy ostatnie sekundy do Nowego Roku
WARSZAWA
imageTitle
Znakomity występ Polki w Tour de Ski. Diggins najszybsza na finiszu
EUROSPORT
Zasypana Mława
Działania służb, sytuacja w kraju. Co wiemy po sztabie kryzysowym
Polska
