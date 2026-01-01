Tak świat witał 2026 rok

Sylwester w Londynie Źródło: Reuters

Ze środy na czwartek świat pożegnał 2025 rok.

W pierwszej kolejności nowy rok zawitał na wyspach położonych najbliżej Międzynarodowej Linii Zmiany Daty (wzdłuż 180. południka) - w tym na Kiritimati, Tonga i Nowej Zelandii.

Stolica Australii, Sydney, rozpoczęła 2026 rok spektakularnym pokazem fajerwerków, zgodnie z tradycją. Wykorzystano około 40 tysięcy efektów pirotechnicznych, a punktem kulminacyjnym była "fontanna" sztucznych ogni ze słynnego mostu Harbour Bridge. Pokaz odbył się przy wzmocnionej ochronie ze strony służb - to pokłosie ataku terrorystycznego na plaży Bondi, gdzie kilka tygodni temu napastnicy zabili 15 osób. O godzinie 23 uczczono minutą ciszy ofiary zamachu, most Harbour Bridge podświetlono na biało, a na jego filarach wyświetlono menorę - symbol judaizmu.

- Po tragicznej końcówce tego roku dla naszego miasta mamy nadzieję, że sylwester pozwoli nam się zjednoczyć i spojrzeć z nadzieją na 2026 rok - powiedziała burmistrz Sydney, Clover Moore.

Fajerwerki w Sydney Źródło: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS

W stolicy Korei Południowej, Seulu, tysiące ludzi zgromadziło się przy pawilonie Bosingak, gdzie o północy 33 razy uderzono w brązowy dzwon. Tradycja ta, wywodząca się z buddyjskiej kosmologii, symbolizuje 33 niebiosa i ma odpędzać nieszczęście, witając pokój oraz pomyślność w nadchodzącym roku.

Godzinę później nowy rok dotarł do Chin. Widowiskowe uroczystości odbyły się przy przełęczy Juyong obok Wielkiego Muru Chińskiego, niedaleko Pekinu. Uczestnicy w charakterystycznych nakryciach głowy trzymali tablice z napisem "2026" oraz symbolem konia - w lutym bowiem rozpoczyna się Rok Konia według chińskiego kalendarza księżycowego.

W Hongkongu coroczny pokaz fajerwerków odwołano w związku z tragicznym pożarem, do którego doszło w mieście w listopadzie - zginęło w nim 161 osób. W zamian przygotowano świetlną instalację pod hasłem "Nowe nadzieje, nowe początki", która rozświetliła fasady budynków w centralnej dzielnicy.

Sylwester w Pekinie Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Sylwester na Wyspach Brytyjskich

Dwanaście uderzeń dzwonu Big Ben obwieściło nadejście 2026 roku w Wielkiej Brytanii. Równocześnie o północy (godz. 1 czasu polskiego) ze środy na czwartek rozpoczął się w Londynie największy w Europie pokaz sztucznych ogni. Ponad sto tysięcy osób zgromadziło się nad Tamizą, aby zobaczyć fajerwerki rozświetlające niebo nad diabelskim młynem London Eye.

Sylwester w Londynie Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Podczas 12-minutowego widowiska pojawiły się symboliczne odniesienia do najważniejszych wydarzeń 2025 r., z których szczególnie dumni są Brytyjczycy. Było to m.in. zwycięstwo Lwic, czyli reprezentacji Anglii w piłce nożnej kobiet na Mistrzostwach Europy i Czerwonych Róż - reprezentacji Anglii w rugby kobiet, której zawodniczki w ubiegłym roku zdobyły Puchar Świata. Podczas widowiska zabrzmiało wiele znanych utworów, w tym m.in. piosenka brytyjskiej gwiazdy Raye "Where is my husband!", światowy hit ostatnich miesięcy.

Fajerwerki w Paryżu

Na Polach Elizejskich, które Paryżanie nazywają najpiękniejszą aleją na świecie, w noc sylwestrową zgromadziły się tłumy mieszkańców i turystów. Przed tradycyjnym pokazem sztucznych ogni Łuk Triumfalny stał się ekranem, na którym wyświetlono projekcje nawiązujące m.in. do 70. rocznicy współpracy między Paryżem i Rzymem jako miastami partnerskimi. Rocznica ta przypadnie w 2026 roku.

Tuż przed północą na fasadzie łuku ukazały się cyfry odmierzające sekundy do końca roku, a następnie - napis "Paris". Nad budowlą zalśniło jarzące białe światło, otoczył ją blask wielobarwnych sztucznych ogni i laserów. Spektaklowi towarzyszyła oprawa muzyczna, złożona z utworów wykonywanych wyłącznie przez kobiety.

Na pół godziny przed północą Łuk Triumfalny oświetlono na niebiesko, następnie ukazały się cyfry "2036" i napis: "nie czekajcie 10 lat na następne świętowanie Nowego Roku". Było to nawiązanie do kary 10 lat więzienia - maksymalnej kary grożącej za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku na drodze pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

Pokaz fajerwerków w Paryżu Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Rzym powitał Nowy Rok

Kilkadziesiąt tysięcy osób w Rzymie powitało 2026 rok na koncercie na terenie Circus Maximus - antycznego stadionu znajdującego się między wzgórzami Awentyn i Palatyn. W wyjątkowo zimną noc rzymianie i turyści z całego świata bawili się w centrum Wiecznego Miasta przy piosenkach takich gwiazd, jak Alessandra Amoroso, Fabri Fibra i Tananai.

Burmistrz włoskiej stolicy, Roberto Gualtieri, który przybył o północy na wielką scenę zbudowaną na murawie Circus Maximus, wyraził zadowolenie z doskonałego przebiegu zabawy. W Rzymie, gdzie burmistrz, podobnie jak w minionych latach zabronił odpalania materiałów pirotechnicznych już przed północą, rozpoczęła się długa kanonada, także przy użyciu objętych zakazem petard i rac.

W Atenach przy Akropolu sylwester odbył się spokojnie. Burmistrz miasta zdecydował o cichych, ekologicznych fajerwerkach, aby nie stresować zwierząt i mieszkańców.

Sylwester w Anetnach Źródło: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS

W zaśnieżonym Kijowie i Moskwie mieszkańcy witali nowy rok z nadzieją na pokój po prawie czterech latach konfliktu. - Życzę, żeby wojna się skończyła, to najważniejsze dla naszego kraju - powiedziała agencji Reuters mieszkanka Moskwy, Larisa. - Myślę, że w nowym roku nastanie pokój - stwierdziła dziewięcioletnia Olesia z Kijowa.

Sylwester 2026 na świecie Fajerwerki w Sydney Źródło: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS Sylwester w Adelaide, Australia Źródło: PAP/EPA/Matt Turner Powitanie Nowego Roku w Kuala Lumpur Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL Sylwester w Tajpej Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO Pokaz sztucznych ogni w Hanoi Źródło: PAP/EPA/LUONG THAI LINH Fajerwerki nad Północną Plażą Scheveningen, Holandia Źródło: PAP/EPA/LINA SELG Sylwestrowe ognisko na plaży w Scheveningen w Holandii Źródło: ANP Sylwester w Anetnach Źródło: PAP/EPA/GEORGE VITSARAS Sylwester w Zurychu Źródło: PAP/EPA/Andreas Becker Sylwester w Berlinie Źródło: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Sylwester w Londynie Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Sylwester w Nowym Jorku

W Nowym Jorku o godzinie 6 rano czasu polskiego tłumy powitały nowy rok na słynnym Times Square na Manhattanie.

Nowy Jork wita nowy rok Źródło: Reuters