Świat

Władimir Putin o nowej broni nuklearnej. "Zawsze istnieje pokusa"

Władimir Putin podczas wizyty w Tadżykistanie
Putin przyleciał do Tianjin na północy Chin. Został powitany na czerwonym dywanie
Źródło: China Central Television (CCTV)
Rosja rozwija nową strategiczną broń nuklearną - powiedział rosyjski przywódca Władimir Putin na szczycie Azja Środkowa - Rosja w stolicy Tadżykistanu Duszanbe. Ocenił, że dla Moskwy nie będzie problemem, jeśli USA nie zgodzą się na przedłużenie traktatu nuklearnego New START.

New START, ostatni pozostający w mocy amerykańsko-rosyjski traktat o kontroli zbrojeń, wygasa 5 lutego 2026 roku. - Czy te kilka miesięcy wystarczy, by podjąć decyzję o przedłużeniu (traktatu)? Sądzę, że to dość, jeśli będzie dobra wola, by przedłużyć te porozumienia - oświadczył Putin.

- A jeśli Amerykanie zdecydują, że nie potrzebują tego, to nie będzie to dla nas duży problem - stwierdził rosyjski przywódca. Dodał, że Moskwa nadal pracuje nad rozwojem i testami broni nuklearnej nowej generacji.

Po raz drugi w tym tygodniu Putin wspomniał o możliwości przeprowadzenia testów nuklearnych przez inne kraje, których nie wymienił, i oznajmił, że jeśli do tego dojdzie, Rosja również przeprowadzi takie testy.

Władimir Putin w Tadżykistanie
Władimir Putin w Tadżykistanie
Źródło: GRIGORY SYSOEV/PAP/EPA

- Zawsze istnieje pokusa, by przetestować skuteczność paliwa, które było wykorzystywane w pociskach rakietowych przez wiele, wiele lat. To wszystko jest symulowane na komputerach i eksperci uważają, że to wystarczy, jednak niektórzy z tych ekspertów sądzą, że powtarzanie testów jest konieczne - powiedział.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oznajmił natomiast wprost, że jeśli USA przeprowadzą test nuklearny, to Moskwa zrobi to samo.

Moskwa reaguje na zapowiedź USA

W niedzielę prezydent USA powiedział, że podjął już decyzję w sprawie przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk. Jak komentuje Reuters, "wywołało to nerwową reakcję Putina", który ocenił, że zepsułoby to to, co jeszcze zostało ze stosunków rosyjsko-amerykańskich, i rozpoczęło nowy etap eskalacji konfliktu, zważywszy, że wymagałoby to zaangażowania amerykańskiego personelu wojskowego.

Andriej Kartapołow, szef komisji obrony rosyjskiej Dumy ostrzegł, że Rosja nie tylko zestrzeli Tomahawki, ale też będzie bombardować miejsca, z których będą wystrzeliwane, i znajdzie sposób na retorsje, które będą bolesne dla Waszyngtonu - relacjonuje Reuters.

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa przyjmuje z zadowoleniem wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że złożona przez Putina oferta przedłużenia o rok okresu obowiązywania traktatu nuklearnego New START jest dobrym pomysłem.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GRIGORY SYSOEV/PAP/EPA

RosjaWładimir PutinBroń atomowaUSA
