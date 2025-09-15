Tad Taube nie żyje. Utworzył i fundował Muzeum POLIN

Finał konkursu Nagroda POLIN 2024 Źródło: TVN24 BiS

Tad Taube zmarł w wieku 94 lat. Urodził się w Krakowie w 1931 roku. Przed rozpoczęciem II wojny światowej wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Był między innymi założycielem i prezesem Taube Philanthropies, prezydentem Koret Foundation oraz prezesem i założycielem firmy Woodmont Companies. Prowadził działalność charytatywną, która miała wpływ na lokalne życie społeczności żydowskiej.

Był założycielem i fundatorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a jego fundacja pozyskała największe wparcie finansowe dla tej instytucji. "Jego życiową misją stało się wspieranie projektów mających na celu rozkwit życia społecznego i kulturalnego zarówno w rejonie San Francisco, jak i w jego rodzinnej Polsce" - podkreślono we wpisie na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Tad Taube Źródło: Stanisław Rozpędzik/PAP

W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Trzy lata później został Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Kalifornii, a magazyn "Forward" wymienił go w grupie 50. najbardziej wpływowych Żydów w Stanach Zjednoczonych.

Z jego inicjatywy, w 2009 roku, Kraków i San Francisco zostały miastami partnerskimi. Od 2017 roku był patronem Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2018 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tada Taubego, urodzonego w Krakowie, zasłużonego dla dialogu polsko-żydowskiego, polskiego Żyda, wieloletniego Konsula Honorowego RP w Kalifornii. Wyrazy szczególnego współczucia kierujemy w stronę rodziny i bliskich zmarłego" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Tad Taube i jego fundacja odegrali kluczową rolę w powstaniu naszego muzeum. To dzięki ich hojności możliwa była budowa naszej siedziby, stworzenie wystawy stałej '1000 lat historii Żydów polskich' oraz utworzenie Centrum Edukacyjnego. Jego zaangażowanie i głęboka wiara w sens naszej misji pozostaną z nami na zawsze. Z wdzięcznością i szacunkiem żegnamy Człowieka, który na zawsze wpisał się w historię Muzeum POLIN" - napisano na stronie POLIN.

