Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tad Taube nie żyje. Utworzył i fundował Muzeum POLIN

Tad Taube
Finał konkursu Nagroda POLIN 2024
Źródło: TVN24 BiS
Tad Taube zmarł w wieku 94 lat. Był założycielem i fundatorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz amerykańskim biznesmenem i filantropem, zasłużonym dla dialogu polsko-żydowskiego.

Tad Taube zmarł w wieku 94 lat. Urodził się w Krakowie w 1931 roku. Przed rozpoczęciem II wojny światowej wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Był między innymi założycielem i prezesem Taube Philanthropies, prezydentem Koret Foundation oraz prezesem i założycielem firmy Woodmont Companies. Prowadził działalność charytatywną, która miała wpływ na lokalne życie społeczności żydowskiej.

Był założycielem i fundatorem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a jego fundacja pozyskała największe wparcie finansowe dla tej instytucji. "Jego życiową misją stało się wspieranie projektów mających na celu rozkwit życia społecznego i kulturalnego zarówno w rejonie San Francisco, jak i w jego rodzinnej Polsce" - podkreślono we wpisie na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Tad Taube
Tad Taube
Źródło: Stanisław Rozpędzik/PAP

W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Trzy lata później został Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Kalifornii, a magazyn "Forward" wymienił go w grupie 50. najbardziej wpływowych Żydów w Stanach Zjednoczonych.

Z jego inicjatywy, w 2009 roku, Kraków i San Francisco zostały miastami partnerskimi. Od 2017 roku był patronem Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2018 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tad Taube nie żyje. "Na zawsze wpisał się w historię Muzeum POLIN"

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Tada Taubego, urodzonego w Krakowie, zasłużonego dla dialogu polsko-żydowskiego, polskiego Żyda, wieloletniego Konsula Honorowego RP w Kalifornii. Wyrazy szczególnego współczucia kierujemy w stronę rodziny i bliskich zmarłego" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Tad Taube i jego fundacja odegrali kluczową rolę w powstaniu naszego muzeum. To dzięki ich hojności możliwa była budowa naszej siedziby, stworzenie wystawy stałej '1000 lat historii Żydów polskich' oraz utworzenie Centrum Edukacyjnego. Jego zaangażowanie i głęboka wiara w sens naszej misji pozostaną z nami na zawsze. Z wdzięcznością i szacunkiem żegnamy Człowieka, który na zawsze wpisał się w historię Muzeum POLIN" - napisano na stronie POLIN.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Krzysztof Bosak

TVN24 HD
NA ŻYWO

Krzysztof Bosak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Stanisław Rozpędzik/PAP

Udostępnij:
TAGI:
zmarł..., nekrologiŻydziMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
Niedźwiedź brunatny
Wójt wystąpił o odstrzał pięciu niedźwiedzi. Znamy decyzję
Rzeszów
imageTitle
Niecodzienna sytuacja w maratonie. Mistrza świata wyłonił fotofinisz
EUROSPORT
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Planują budowę gigantycznego gazociągu. Ma połączyć Afrykę z Europą
BIZNES
Burze, deszcz
Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Fajdek pokazał moc. Lepszy tylko mistrz olimpijski
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
WARSZAWA
Bukareszt
"Incydent prowadzący do eskalacji i wzrostu zagrożenia". Wezwali ambasadora Rosji
Świat
Czeski śmigłowiec Mi-171Sz
Czeskie śmigłowce w Polsce. Do ochrony nieba "bliskiego sojusznika"
Polska
W Warszawie zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jak rozpoznać komunikat ostrzegawczy? Jak się zachować? MSWiA o "kluczowej wiedzy"
Polska
imageTitle
Skandal na Vuelta a Espana. Gorzki komentarz Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Tylko w zeszłym roku słoweńska policja zatrzymała około 3 tysięcy migrantów próbujących przejechać do Europy Zachodniej
"Nie wiedziałem, kogo będę woził". Trzy lata więzienia za przewóz migrantów
Sebastian Klauziński
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Podejrzany o zabójstwo Kirka "nie współpracuje", ale jego bliscy już tak
Świat
Evan Goldberg i Seth Rogen
"Telewizyjne Oscary" przyznane
Tomasz-Marcin Wrona
Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa i "mało brakowało, a by go odwróciło". Lotnisko znów działa
Kraków
Polskie myśliwce
Nie było naruszenia polskiego nieba, samolot wypadł z pasa, pierwsza taka wizyta od sześciu lat
TO WARTO WIEDZIEĆ
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Lewandowski zaczął strzelanie w lidze. Duży wyczyn polskiego snajpera
EUROSPORT
imageTitle
Polski zapaśnik z brązowym medalem mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Pogaczar podarował zwycięstwo w Montrealu. Popis ekipy UAE
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzowie świata wygrali EuroBasket. Rewelacja turnieju pokonana
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Nocna prohibicja w stolicy? Są dwie propozycje
Fakty
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Co usłyszał Mentzen? Generałowie byli "bardzo dosadni"
Polska
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
METEO
Wang Yi
Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"
Polska
Marco Rubio w Jerozolimie
Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar
Świat
Biskup Antoni Dydycz
Zmarł biskup Antoni Dydycz
Białystok
imageTitle
Erling Haaland bohaterem derbów Manchesteru
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
METEO
Jacek Dobrzyński
"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych
Polska
imageTitle
Dobry był tylko początek. Baranowski już poza English Open
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica