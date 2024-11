Cerkiew tuż przy kluczowym lotnisku. Służby ostrzegają: może być "platformą" dla rosyjskiego wywiadu

W Szwecji, 100 kilometrów od Sztokholmu, zbudowano rosyjską cerkiew. Jak podaje Biełsat, z prawosławnej świątyni "można obserwować strategicznie ważne szwedzkie lotnisko" Sztokholm-Vasteras, od którego dzieli ją zaledwie 200 metrów. Lokalizacja budynku budzi podejrzenia. Szwedzkie służby wykazały, że Rosja wykorzystuje cerkwie jako "platformy do zbierania informacji wywiadowczych".

Kluczowy port lotniczy

Cywilny port lotniczy Sztokholm-Vasteras pierwotnie powstał jako baza szwedzkiego lotnictwa wojskowego i do dziś jego pasy startowe pozostają najdłuższe w kraju, co umożliwia lądowanie najcięższych wojskowych samolotów transportowych. W przypadku wybuchu wojny z Rosją cywilne lotnisko szybko mogłoby zostać przerobione na wojskowe, a miasto stałoby się wtedy jednym z kluczowych węzłów logistycznych NATO nad Bałtykiem - zaznacza Biełsat.

Położenie cerkwi czyni z niej idealny punkt obserwacyjny do śledzenia sytuacji w rejonie lotniska, na którym nawet teraz okresowo odbywają się ćwiczenia lotnictwa wojskowego. Według szwedzkiego analityka do spraw wojskowości Markusa Goranssona, z którym rozmawiał portal Politico, niedaleko od świątyni znajdują się zakłady ważne dla szwedzkiego sektora energetycznego, które również mogą stanowić obiekt zainteresowania rosyjskiego wywiadu.

W Vasteras główną szwedzką siedzibę ma firma ABB, zajmująca się energetyką, robotyką i innymi wysokimi technologiami, Alstom (transport), NKT (duńska firma produkująca kable i światłowody) czy Prevas (IT). Znajduje się tam też największy port śródlądowy w Skandynawii. Najważniejszy jednak bez wątpienia jest port lotniczy, położony właśnie w dzielnicy Hasslo.

Przedstawiciele Rosji i Białorusi na otwarciu cerkwi

"W nabożeństwie uczestniczyła także delegacja mieszkających w Unii Europejskiej rosyjskich kozaków, której przewodniczył Andriej Szestakow, ataman Jurtu Finlandzkiego (jurt to najniższa jednostka administracyjno-terytorialna w strukturze kozaków dońskich - red.)" - czytamy w artykule Biełsatu.

W maju 2024 roku w wywiadzie dla portalu Kubań Siegodnia Szestakow skarżył się na "zachodnią propagandę i kłamstwa" na temat wojny. Obiecał wówczas nie dopuścić do "zacierania pamięci historycznej u naszych dzieci".

Deweloper związany z Federalną Służbą Bezpieczeństwa

Biełsat odnotowuje za szwedzkimi źródłami, że proboszcz parafii w Vasteras, Paweł Makarenko, już jako duchowny pozostawał (do 2017 roku) szefem firmy eksportowej Nordic Control AB. W 2020 roku sąd uznał go za winnego udziału w szeregu przestępstw finansowych. Prawosławny biznesmen nie przyznał się do winy. Został ukarany 160 godzinami prac społecznych. Uniknął kary więzienia, bo od popełnienia przestępstwa miało upłynąć dużo czasu.