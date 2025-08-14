Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przekroczył prędkość o 27 km/h, grozi mu kara ponad 400 tysięcy złotych

Lozanna, Szwajcaria
Berno, Szwajcaria
Źródło: Reuters Archive
Równowartość nawet 400 tysięcy złotych - taka kara grozi kierowcy, który w Szwajcarii przekroczył dopuszczalną prędkość o 27 kilometrów na godzinę. Wszystko dlatego, że w kantonie, w którym doszło do wykroczenia, wysokość mandatów jest uzależniona od zamożności sprawcy.

Zdarzenie miało miejsce w sierpniu 2024 roku, ale dopiero w czerwcu tego roku wydano wyrok, a w ostatnich dniach opisały je lokalne media. Jak podała szwajcarska gazeta "24 Heures", mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono, jadąc samochodem w Lozannie przekroczył prędkość, co wychwycił fotoradar. W terenie, gdzie dozwolone jest maksymalnie 50 km na godzinę, jechał 77 km/h.

400 tysięcy złotych mandatu

Media szeroko odnotowują wysokość kary, jaką za to wykroczenie otrzymał kierowca. Sąd orzekł bowiem, że musi on zapłacić 10 tys. franków szwajcarskich (równowartość ok. 45 tys. zł) mandatu, ale jeśli w ciągu najbliższych trzech lat popełni podobne wykroczenie drogowe, będzie musiał zapłacić jeszcze dodatkowo 80 tys. franków (ok. 360 tys. zł). W sumie mandat za ubiegłoroczne wykroczenie może więc wynieść równowartość ponad 400 tysięcy złotych. Skąd taka kwota?

Zaskoczeni ruchem Trumpa. Kraj "wkracza w nową fazę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaskoczeni ruchem Trumpa. Kraj "wkracza w nową fazę"

BIZNES

Mandat uzależniony od zamożności

"24 Heures" wyjaśnia, że mężczyzną, któremu wystawiono mandat, jest obywatel Francji uwzględniony na liście 300 najbogatszych ludzi w tym kraju. Jego majątek szacuje się na setki milionów dolarów.

Tymczasem kodeks karny kantonu Vaud, w którym doszło do wykroczenia, określa maksymalną wysokość mandatu w oparciu o "sytuację osobistą i ekonomiczną sprawcy w momencie wydania wyroku". W szczególności bierze się pod uwagę takie kwestie, jak dochody, majątek, styl życia i potrzeby finansowe rodziny. Podobnie jest też w innych krajach Europy, jak Niemcy, Francja czy Austria, gdzie także wystawia się mandaty w oparciu o dochody danej osoby. Wysokość mandatu została więc dostosowana do zamożności kierowcy.

Rzecznik prokuratury Vaud Vincent Derouand przekazał, że oskarżony wyroku nie zakwestionował. "24 Heures" podało zaś, że ten sam kierowca osiem lat temu był już zatrzymany za podobne wykroczenie związane ze zbyt szybką jazdą, za co wówczas zapłacił "tylko" 10 tys. franków szwajcarskich.

Mają dość korków. Chcą opłat za wjazd do kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mają dość korków. Chcą opłat za wjazd do kraju

BIZNES

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: CNN, 24 Heures

Źródło zdjęcia głównego: Alena Vishina/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Szwajcariasamochodyruch drogowy
Czytaj także:
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
nastolatki sklej
Ucieczka nastolatek. Dyrektorka ośrodka o "błędach", ale i "odpowiedzialnej opiece"
Kraków
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
WARSZAWA
Kajaki, rzeka, wakacje, gorąco, lato, ludzie, pogodnie, słonecznie
Idzie spore ochłodzenie
METEO
shutterstock_2358085269
Jedna czy dwie obniżki? Analitycy podzieleni w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Policja zatrzymała 65-latka za zabójstwo
70-latek nie żyje. Jego brat z zarzutem zabójstwa
Opole
Prezydent i szef MON podczas uroczystości
Nominacje generalskie wręczone. "Wojsko musi być wyłączone z politycznego sporu"
Polska
Zabrał swoje akta z gabinetu sędzi
"Baby Shark" plagiatem? Ostatecznie rozstrzygnięto
Kultura i styl
GettyImages-1000209212
Takiego wystąpienia nie było od dawna. Nowe informacje Białego Domu
Świat
Donald Tusk czekał na Karola Nawrockiego
Tusk czekał na prezydenta. Szef gabinetu komentuje
Polska
Upały
Skwar niebezpieczny dla zdrowia. IMGW ostrzega
METEO
Ślub w Kopenhadze
Miasto niesłusznie pobierało opłaty za ślub, musi oddać fortunę
Ciekawostki
Wodociągi Warszawskie przedłużają abolicję (zdjęcie ilustracyjne)
Nadmorska miejscowość od wtorku bez wody i kanalizacji. Chyba, że zapłaci milion złotych
Szczecin
Pies w Bukowinie Tatrzańskiej
Jechał autem, obok na smyczy biegł pies
Kraków
Syrena
Zamontował na drzewie kolejową syrenę. "Przepraszam sąsiadów"
Świat
W pożarze kamienicy zginął 12-latek (zdjęcie ilustracyjne)
Tajemniczy wybuch w Poznaniu. Są zarzuty
Poznań
shutterstock_2156725749
"Grozi trwała utrata miejsc pracy". Branża w kryzysie
BIZNES
Izraelczycy szukają ucieczki od upału
38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne
METEO
Choroba Alzheimera
Nowa terapia dla chorych na Alzheimera. Wkrótce badania w Polsce
Agnieszka Pióro
Tusk Nawrocki
"Przecież tam jest sto razy lepiej". Krótka wymiana zdań Tuska i Nawrockiego
Polska
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Chcieli wyjaśnić sprawy "za pomocą pięści". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
WARSZAWA
Uderzyła w narożnik domu
W czasie jazdy odpięła się przyczepa ze zbożem. Uderzyła w dom
Lublin
Paweł Szefernaker na konferencji przed Pałacem Prezydenckim
Będzie Rada Gabinetowa. Prezydent poinformował premiera o dacie
Polska
shutterstock_2267657971
Kierowcy zapłacą więcej. Drogowcy o "spadku poziomu bezpieczeństwa"
BIZNES
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
Polska
Donald Tusk
Tusk po spotkaniu z Nawrockim. Wpis premiera
Polska
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Pieniądze portfel wynagrodzenia zarobki inflacja
Dodatkowe świadczenie dla emerytów. "Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc"
BIZNES
Karol Nawrocki i Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim
Godzina Nawrockiego i Tuska w pałacu
Polska
Tragiczny wypadek na DK10 w Solcu Kujawskim
Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne
Kujawsko-Pomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica