Oto Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Co oznacza "sigma"? Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dla osób, które już opuściły mury szkoły, "sześć siedem" może brzmieć tajemniczo. Steve Johnson, dyrektor ds. leksykografii w Dictionary Media Group przyznaje w rozmowie z CBS News, że pewnego dnia dostał od znajomego nauczyciela wiadomość o treści "Nie róbcie 67 Słowem Roku". Pomyślał wówczas "O, nauczyciele się dowiedzieli". A teraz "wszechobecne, pozbawione znaczenia i sensu" hasło analizują portale na całym świecie: skąd się wzięło i czy może jednak ma jakiś sens?

Słowo Roku 2025 według Dictionary.com

Według Dictionary.com, który 28 października ogłosił zwycięzcę, zwykle Słowo Roku "ujawnia historie, które opowiadamy o sobie" oraz "pokazuje, jak zmieniliśmy się przez ostatnie 12 miesięcy". Dlaczego więc w 2025 roku padł taki wybór? Jak informuje portal, przeanalizowano głośne nagłówki prasowe, trendy w mediach społecznościowych, hity wyszukiwarek i wtedy stało się jasne, że "w tej liczbie (67 - red.) jest coś wyjątkowego". - To coś, co ludzie po prostu wykrzykują i mówią, i to samo w sobie jest dość nowatorskie i spektakularne - przyznał Johnson.

Irytuje rodziców, jeszcze bardziej nauczycieli, cieszy nastolatków, budzi zdumienie całej reszty. Portal dodaje, że hasło jest "niemożliwe do zdefiniowania". A dodatkowo "nosi wszelkie znamiona brainrot" - to określenie zaś opisuje pozbawione sensu i ogłupiające treści internetowe.

Co właściwie znaczy "67"/ "Sześć siedem"?

"To praktycznie nic nie znaczy" - pisze portal The Hill. Podobnie komentują to "The Guardian" czy amerykański "Forbes". Tak, jak "skibidi" czy "sigma", nie niesie za sobą konkretnego znaczenia. Choć zwrot nie ma jednoznacznej definicji, to może "kryć się za nim wiele znaczeń". Jakich? Zwykle kojarzony jest z gestem szybkiego unoszenia na przemian dwóch rąk i opadaniem, jak przy żonglowaniu. Po polsku mógłby oznaczać "może tak, może nie" lub "tak sobie" - w połączeniu z gestem dłoni. Mógłby, ale nie musi. A skąd się wziął?

Sześć siedem Źródło: Shutterstock

Źródła odwołują się do utworu rapera Skrilla "Doot Doot (67)", w którym pojawia się ten zwrot. Interpretują go jednak różnie. Jedni uważają, że to nawiązanie do kodu policyjnego 10-67, oznaczającego przypadek śmiertelny. Inni wskazują, że 67 procent Amerykanów doświadczyło przemocy z użyciem broni palnej - jak wynika z publikacji Uniwersytetu Hopkinsa z 2023 roku, a cały utwór koncentruje się na opowieści o przemocy. Jak podaje "Washington Post" liczba ta może nawiązywać do 67. ulicy w Filadelfii, gdzie dorastało wielu przyjaciół artysty. Sam raper nigdy nie nadawał temu konkretnego znaczenia i nadal nie chce tego robić.

Z kolei do popularności na TikToku frazy "67" przyczynił się nastolatek znany jako "dzieciak 6-7", który wykrzyknął zlepek liczb na widok koszykarza NBA odnosząc ją do jego wzrostu - 6 stóp i 7 cali (co daje nieco ponad 2 metry).

"Sześć siedem". Ekskluzywne i symboliczne

Nastolatkowie używają tej frazy chętnie, właśnie dlatego, że pokolenie ich rodziców nie rozumie, o co w nim chodzi. - Częścią rozwoju psychospołecznego młodych ludzi jest odróżnienie się od swojej społeczności, od osób starszych i budowanie własnej tożsamości - mówi "Guardianowi" dr Nicole Holliday, profesorka lingwistyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Lingwiści zauważają też, że gdy "dorośli" zaczynają analizować głębsze znaczenie fraz używanych przez młodych ludzi i - ku ich rozpaczy - używać ich, wówczas tracą one na znaczeniu. Salvatore Attardo z Uniwersytetu East Texas dodaje w "Washington Post", że zanim media i naukowcy zaczynają o mówić o danym trendzie internetowym, jego świetność już dawno mija. Jego zdaniem pokolenie Alfa wydaje się być szczególnie zafascynowane "nieprzeniknionymi, pozornie bezsensownymi treściami".

OGLĄDAJ: TVN24 HD