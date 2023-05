Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 25 maja

W Szwajcarii w wieku 83 lat zmarła Tina Turner. W USA Ron DeSantis ogłasza, że będzie kandydował na prezydenta. Z kolei Serbowie masowo oddają broń. Oto sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Trzeci dzień egzaminu ósmoklasistów

Dziś przeprowadzony zostanie pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego - to trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. Największa grupa ósmoklasistów - 97,8 proc. zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

2. Tina Turner nie żyje

"Tina Turner, 'Królowa Rock and rolla', zmarła dziś w spokoju w swym domu w Kuesnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii w wieku 83 lat po długiej chorobie" - przekazał w środę w oświadczeniu rzecznik piosenkarki. "Z jej odejściem świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania" - dodano w komunikacie.

Urodzona w Stanach Zjednoczonych Turner była jedną z najpopularniejszych wokalistek rockowych. Nazywana "Królową Rock and rolla", zasłynęła między innymi takimi przebojami jak "What's Love Got to Do with It" czy "(Simply) The Best".

3. Le Pen tłumaczy się z pożyczki w rosyjskim banku

Gdyby ta umowa mnie do czegoś zobowiązywała, nie podpisałabym jej – zapewniła w środę liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen przed parlamentarną komisją śledczą ds. zagranicznych wpływów, pytana o swoje związki z Rosją, w tym o zaciągnięcie pożyczki w rosyjskim banku.

Francuskie media przypominają, że Marine Le Pen po raz pierwszy spotkała się z Władimirem Putinem w marcu 2017 roku na kilka tygodni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji.

4. Gubernator Florydy ogłasza kandydaturę na prezydenta

Gubernator Florydy oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o prezydenturę. Ron DeSantis, uważany za głównego rywala Donalda Trumpa w wyścigu o nominację republikanów, zainaugurował swoją kampanię podczas przerywanej z powodu usterek dyskusji z Elonem Muskiem na Twitterze.

- Kandyduję na prezydenta Stanów Zjednoczonych, by przewodzić wielkiemu amerykańskiemu powrotowi, bo wiemy, że nasz kraj idzie w złym kierunku - powiedział DeSantis w "Twitter Space".

Obiecał, że jako prezydent zrewitalizuje kraj, przywróci mu "zdrowie psychiczne", fiskalną odpowiedzialność i bezpieczeństwo granic. Oskarżał przy tym prezydenta Joe Bidena o "medyczny autorytaryzm" jego administracji, odnosząc się do wymogów szczepień dla pracowników federalnych, a także o powodowanie inflacji i kryzys na granicy.

5. Serbia rozbraja obywateli

Pistolety, karabiny, granaty, a nawet wyrzutnie przeciwpancerne. Serbowie na potęgę oddają broń. Według ministerstwa spraw wewnętrznych w ciągu zaledwie dwóch tygodni obywatele przekazali władzom ponad 26 tysięcy sztuk broni palnej i milion trzysta tysięcy nabojów.

Po dwóch masowych strzelaninach, do których doszło w tym miesiącu w Serbii, w kraju ożyła debata na temat dostępu do broni i zaostrzenia przepisów. Do 8 czerwca obywatele mogą skorzystać z amnestii. Po tym terminie posiadaczom nielegalnej broni grozić będzie nawet 15 lat więzienia.

6. Kolejne wyrzutnie HIMARS i systemy Patriot w Polsce

Do Polski trafiły dwa kolejne wyrzutnie M142 HIMARS oraz kolejne elementy systemu PATRIOT/IBCS. Dostawy te realizowane są w ramach programów Homar i Wisła, które mają na celu znaczące wzmocnienie polskiej artylerii rakietowej i obrony powietrznej - poinformował wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Pierwsze 5 zamówionych wyrzutni HIMARS dotarło do Polski w ubiegły poniedziałek. Wyrzutnie zostaną przekazane 1. Mazurskiej Brygadzie Artylerii 16. Dywizji Zmechanizowanej. Pozostałe z 20 zakontraktowanych wyrzutni mają zostać dostarczone do końca roku.

