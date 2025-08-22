Szef NATO: jesteśmy w kontakcie z Polską w sprawie incydentu z dronem

Reporter TVN24 Maciej Warsiński pokazał miejsce eksplozji drona Źródło: TVN24

- Współpracujemy bardzo blisko z naszymi kolegami z Polski, nie ujawniając szczegółów, ale rzeczywiście powinni oni w jakiś sposób odpowiedzieć na ten ostatni incydent. Dlatego uważnie to obserwujemy, proszę nie mieć wątpliwości co do tego - powiedział Mark Rutte podczas piątkowej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Mark Rutte na konferencji w Kijowie Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Zakończone oględziny w Osinach

W nocy z wtorku na środę pod Osinami na Lubelszczyźnie doszło do incydentu, w którym obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach.

Śledczy zakończyli w nocy z czwartku na piątek oględziny. Zabezpieczone dowody będą teraz badane przez biegłych. Według prokuratury bardzo możliwe, że maszyna nadleciała od strony Białorusi.

W środę po południu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiekt to rosyjski dron oraz podkreślił, że zdarzenie jest prowokacją Rosji, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie.

