Świat

Szef MON wraca do kraju

Władysław Kosiniak-Kamysz
Jan Piotrowski o powrocie Kosiniaka-Kamysza do kraju
Źródło: TVN24
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5 - przekazała dziennikarz TVN24 Jan Piotrowski.

W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM POLSKIEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Reporter TVN24 Jan Piotrowski mówił w środę rano, że Władysław Kosiniak-Kamysz i wszyscy urzędnicy, którzy towarzyszyli mu w czasie wizyty w Londynie, na bieżąco monitorowali sytuację. - Byli w stałym kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także ze Sztabem Generalnym - przekazał.

Dziennikarz TVN24 poinformował, że w związku z zaistniałą sytuację minister obrony wraca z Wielkiej Brytanii, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5, do kraju.

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat

Polska

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Autorka/Autor: tas/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

