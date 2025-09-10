Szef MON wraca do kraju

W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM POLSKIEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Reporter TVN24 Jan Piotrowski mówił w środę rano, że Władysław Kosiniak-Kamysz i wszyscy urzędnicy, którzy towarzyszyli mu w czasie wizyty w Londynie, na bieżąco monitorowali sytuację. - Byli w stałym kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także ze Sztabem Generalnym - przekazał.
Dziennikarz TVN24 poinformował, że w związku z zaistniałą sytuację minister obrony wraca z Wielkiej Brytanii, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5, do kraju.
Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.
