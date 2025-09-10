Szef MON wraca do kraju

Jan Piotrowski o powrocie Kosiniaka-Kamysza do kraju Źródło: TVN24

Reporter TVN24 Jan Piotrowski mówił w środę rano, że Władysław Kosiniak-Kamysz i wszyscy urzędnicy, którzy towarzyszyli mu w czasie wizyty w Londynie, na bieżąco monitorowali sytuację. - Byli w stałym kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także ze Sztabem Generalnym - przekazał.

Dziennikarz TVN24 poinformował, że w związku z zaistniałą sytuację minister obrony wraca z Wielkiej Brytanii, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5, do kraju.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

❗️Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



