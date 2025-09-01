Logo strona główna
Świat

"Zatrzymać zabijanie, rozpocząć negocjacje". Szef kancelarii Zełenskiego komentuje słowa papieża

Papież Leon XIV pojawia się na ekranie, gdy przewodniczy modlitwie Anioł Pański
Papież Leon XIV zabrał głos na temat wojny w Ukrainie (11.05.)
Źródło: Reuters
Papież Leon XIV zaapelował w niedzielę o natychmiastowe zawieszenie broni na Ukrainie. "Świat powinien wywierać presję właśnie na Moskwę, która rozpoczęła tę wojnę" - komentuje słowa Ojca Świętego szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"W dzisiejszym przesłaniu po modlitwie Anioł Pański papież ponownie przypomniał światu o cierpieniach narodu ukraińskiego, o zabitych i rannych w wyniku rosyjskich ataków. Jego słowa o miłosierdziu, o wezwaniu, by nie pozostawać obojętnymi i pomagać poprzez konkretne działania to głos, który sprzeciwia się wojnie i obojętności" - napisał Jermak w komunikatorze Telegram.

"Rosja musi zakończyć terror"

Szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podkreślił, że szczególnie ważny jest apel Leona XIV o natychmiastowe zawieszenie broni i poszukiwanie sprawiedliwego pokoju z udziałem społeczności międzynarodowej. "To wyraźny sygnał, że świat powinien wywierać presję właśnie na Moskwę, która rozpoczęła tę wojnę i wciąż odmawia jej zakończenia. Rosja musi zakończyć terror, podjąć realne kroki, by zatrzymać zabijanie i rozpocząć negocjacje" — stwierdził.

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak
Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak
Źródło: president.gov.ua

Jermak podziękował za duchowe wsparcie, które wzmacnia ukraińską odporność i pomaga walczyć o wolność oraz sprawiedliwość.

Papież: niestety wojna na Ukrainie trwa siejąc śmierć i zniszczenie

W niedzielę papież Leon XIV zaapelował o natychmiastowe zawieszenie broni na Ukrainie i poważne zaangażowanie na rzecz dialogu.

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV
Źródło: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział: - Niestety wojna na Ukrainie trwa siejąc śmierć i zniszczenie. Także w tych dniach bombardowania trafiły w różne miasta, w tym stolicę - Kijów, powodując wiele ofiar. - Ponawiam moją bliskość z narodem ukraińskim i ze wszystkimi zranionymi rodzinami. Zachęcam wszystkich, by nie ulegali obojętności, ale by okazywali swoją bliskość modlitwą i konkretnymi gestami miłosierdzia - zwrócił się papież do tysięcy wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra.

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański powiedział, że rządzący muszą zrezygnować z logiki broni.

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/FABIO FRUSTACI

Ukraina Rosja Atak Rosji na Ukrainę Papież Leon XIV Watykan Wołodymyr Zełenski
