Świat

"Rażące upojenie alkoholowe". Szef FBI pozywa

Szef FBI Kash Patel
Kash Patel na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters
Szef FBI Kash Patel pozwał magazyn "The Atlantic" o 250 milionów dolarów za zniesławienie w związku z piątkową publikacją, w której napisano między innymi, że dyrektor FBI regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie budzi niepokój w administracji Donalda Trumpa.

Dyrektor FBI Kash Patel wniósł pozew o zniesławienie przeciwko redakcji "The Atlantic" i jej reporterce Sarah Fitzpatrick po opublikowaniu w piątek artykułu, w którym zarzucono dyrektorowi problem z alkoholem, mogący stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Pismo powołało się na ponad 20 obecnych i byłych urzędników oraz inne osoby, znające rozkład zajęć szefa FBI.

W złożonym w poniedziałek pozwie argumentuje się, że źródła te "nie mogły znać faktów", a publikacja wpisuje się w szerszą kampanię oczerniania Patela.

"Odmówiono uwzględnienia uzasadnionej prośby o dodatkowy czas na odpowiedź na 19 szczegółowych, aczkolwiek absurdalnych, zarzutów. Zignorowano szczegółowy list od adwokata, wysłany przed publikacją, w którym wskazano na konkretne kłamstwa i dostarczono przeciwne dowody. Nie przeprowadzono też wywiadu z samym dyrektorem Patelem, ani nie dano mu żadnej realnej możliwości odniesienia się do zarzutów własnymi słowami. To nie jest zaniedbanie. To dowodzi celowego i szkodliwego oczerniania" - napisano w pozwie.

Rzecznik "The Atlantic" w oświadczeniu podkreślił, że magazyn podtrzymuje doniesienia na temat Patela i będzie bronić pisma oraz jego dziennikarzy przed tym "bezpodstawnym pozwem".

Patel "zaginiony w akcji"

Artykuł magazynu, początkowo zatytułowany "Nieobliczalne zachowanie Kasha Patela może kosztować go pracę", cytował ponad dwadzieścia anonimowych źródeł wyrażających zaniepokojenie "rażącym upojeniem alkoholowym i niewyjaśnionymi nieobecnościami" Patela, które "zaalarmowały urzędników FBI i Departamentu Sprawiedliwości".

Artykuł, któremu "The Atlantic" nadał później tytuł "Dyrektor FBI MIA (red. Missing in Action - Zaginiony w Akcji)" w wersji online, donosił, że za kadencji Patela FBI musiało przekładać wcześniejsze spotkania "z powodu jego pijackich nocy" oraz że Patel "często jest nieobecny lub nieosiągalny, co opóźnia podejmowanie pilnych decyzji niezbędnych do prowadzenia śledztw".

Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI

BIZNES

Magazyn napisał, że Patel regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie jest znane administracji prezydenta i budzi jej niepokój. W ciągu ostatniego roku kilkakrotnie miało zdarzyć się, że członkowie ochrony osobistej mieli trudności z dobudzeniem Patela, który sprawiał wrażenie pijanego.

W jednym z przypadków wystąpiono o sprzęt wyważeniowy używany zwykle przez jednostki antyterrorystyczne, ponieważ dyrektor FBI był nieosiągalny za zamkniętymi drzwiami.

"The Atlantic" podał, że Patel obawia się o swoją posadę, a w administracji trwają już rozmowy o jego ewentualnym następcy. Po publikacji wśród demokratów zaczęły wybrzmiewać apele o to, by Patel odszedł ze stanowiska.

Patel: postanowili wydrukować kłamstwa

W artykule "The Atlantic" Biały Dom, Departament Sprawiedliwości i Patel zaprzeczyli zarzutom. W tekście znalazł się krótki komunikat przypisywany Patelowi: "Wydrukuj to, wszystko to kłamstwo, spotkamy się w sądzie - przynieś książeczkę czekową".

- Historia opisana w "The Atlantic" to kłamstwo - powiedział Patel w rozmowie z agencją Reuters. - Prawdę podano im przed publikacją, a i tak postanowili wydrukować kłamstwa - dodał.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w przesłanym magazynowi stanowisku przekazała, że dyrektor FBI pozostaje "kluczowym graczem w zespole administracji ds. prawa i porządku".

Źródło: PAP, Reuters

Zdjęcie Marsa wykonane przez sondę Viking 1
Ten grzyb może przetrwać lot na Marsa
METEO
Jeden na jeden - Ryszard Petru
Petru: według mojej wiedzy mamy do czynienia z czystą kradzieżą
Polska
gaz rury gazociąg rurociąg
Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał
BIZNES
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar pod Warszawą. 250 strażaków, jeden ranny
WARSZAWA
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
WARSZAWA
imageTitle
Świątek i były trener znów razem na korcie. Wyjątkowy trening
EUROSPORT
Centrum Kongresowe ICE Kraków
Radna straszy "konwentem satanistów". Miasto reaguje
Bartłomiej Plewnia
warszawa shutterstock_2589249035
Nieufność wśród firm. Polska traci na tym miliardy
BIZNES
52 min
pc
"Orban nie szanował PiS, uważał ich za nieudaczników"
Kultura polityczna
27 min
braun repo cnb 2
Premiera"Duchowa kradzież" i "bojowy różaniec". W imię Brauna
Artur Zakrzewski
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
Chaos w przekazie Trumpa. "Nie można ufać jego wypowiedziom"
BIZNES
Przymrozek
Mroźny poranek. Ostrzeżenia w wielu województwach
METEO
imageTitle
Linette i Fręch na pierwszy ogień. Wiadomo, kiedy ich mecze w Madrycie
EUROSPORT
imageTitle
Świątek pod wrażeniem nowego trenera
EUROSPORT
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Tyle kosztuje dzisiaj paliwo
BIZNES
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
WARSZAWA
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
WARSZAWA
Barbara Nowacka i Zbigniew Izdebski
Co począć, gdy seks jest nieobowiązkowy?
Justyna Suchecka
201 1625 piesiewicz-0035
Odpowiedź na oskarżenia szefa PKOl, Macron w Gdańsku, prośba Słowaków
Warto wiedzieć
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Adam Bielan
Morawiecki spotkał się z Kaczyńskim. Jest zdjęcie i pierwszy komentarz
Polska
Poprószy śnieg
W części kraju będzie zimowo
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski może znów odetchnąć z ulgą. Bez odwołania
EUROSPORT
John Ternus
Przełom w Apple. To on wkrótce pokieruje firmą
Świat
shutterstock_2706925383
Atak w pobliżu słynnej piramidy. Zabici i ranni
Świat
Piosenkarz D4vd oskarżony o brutalne morderstwo
Zwłoki nastolatki w bagażniku. Piosenkarz oskarżony o brutalną zbrodnię
Świat
imageTitle
Obawy o stan zdrowia Alcaraza. "Sam to miałem"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Japonii
Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem ziemi
METEO
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje chłopiec, który wypadł z balkonu na piątym piętrze
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Klub ekstraklasy rozstał się z trenerem
EUROSPORT

