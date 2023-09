Borrell: premier Kosowa nie jest gotów na postęp w rozmowach z Serbią

Premier Kosowa Albin Kurti nie był skłonny do zrobienia kolejnego kroku na drodze ku normalizacji stosunków z Serbią - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, komentując przeprowadzone w czwartek pod auspicjami Unii Europejskiej negocjacje pomiędzy Kurtim a prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem. Prisztina zarzuciła w piątek Brukseli faworyzowanie Belgradu.

Belgrad za utworzeniem Wspólnoty Gmin Serbskich

Premier Kurti powiedział po czwartkowej rozmowie z Vucziciem, Borrellem i specjalnym wysłannikiem UE ds. dialogu pomiędzy Prisztiną i Belgradem Miroslavem Lajczakiem, że nie godzi się na to, by utworzenie Wspólnoty było warunkiem wstępnym implementacji porozumienia o normalizacji stosunków Kosowa z Serbią.

Oskarżenia o faworyzowanie Serbii

Szef kosowskiego parlamentu Glauk Konjufca oświadczył w piątek, że "nie wszystkie propozycje mogą być przyjęte i wciąż trwają analizy dotyczące ich korzyści dla Kosowa". - Nie pozwolimy na "bośniatyzację" Kosowa - powiedział, odnosząc się do szerokich uprawnień Republiki Serbskiej, jednej z jednostek autonomicznych Bośni i Hercegowiny .

Prezydent Vuczić określił spotkanie z premierem Kurtim jako "bezowocne". "Przyjęliśmy kompromis zaproponowany przez UE; jeśli widzielibyśmy postęp w formowaniu w Kosowie Wspólnoty Gmin Serbskich, zrobilibyśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. Druga strona się na to jednak nie godzi" - wskazał Vuczić.