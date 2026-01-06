Co ustalili na szczycie? Liderzy koalicji chętnych po rozmowach

Tusk po rozmowie koalicji chętnych: pewną niedyskrecję popełnię Źródło: TVN24

We wtorek w Paryżu odbył się szczyt państw wspierających Ukrainę, czyli tak zwanej koalicji chętnych. Dotyczył on gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny wywołanej przez Rosję. W rozmowach brali udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner.

Po spotkaniu prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali memorandum dotyczące rozmieszczenia sił wielonarodowych po ewentualnym rozejmie. Jest to dokument trójstronny, odrębny od deklaracji przyjętej dziś przez koalicję chętnych.

Zełenski mówiąc na konferencji prasowej o uzgodnionych dokumentach powiedział, że są one sygnałem, na ile poważnie "koalicja chętnych" jest w stanie współpracować na rzecz bezpieczeństwa. Zapowiedział, że praca nad tymi dokumentami będzie kontynuowana także. Zapowiedział, że delegacja ukraińska zostaje jeszcze w Paryżu w celu dalszych rozmów.

Tusk: potrzebujemy silnej presji na Rosję

"Dziś w Paryżu Europa, USA, Kanada i inni przemówili jednym głosem w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i przyszłości Ukrainy" - napisał we wtorek wieczorem polski premier Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że pozostaje jednak sceptyczny wobec intencji Rosji. "Potrzebujemy silnej presji na nią, wykorzystując wszystkie dostępne nam środki gospodarcze i polityczne" - ocenił.

Today in Paris, Europe, the US, Canada and others spoke with one voice on security guarantees and the future of Ukraine. But I’m still sceptical about Russia’s intentions. What we need is strong pressure on them, with all economic and political measures we have at hand. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 6, 2026 Rozwiń

Macron: znaczący postęp na rzecz trwałego pokoju

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział na konferencji prasowej, że spotkanie w Paryżu potwierdziło zbieżność między krajami koalicji w sprawie stworzenia mocnych gwarancji bezpieczeństwa. Uznał także, że spotkanie oznacza znaczący postęp na rzecz trwałego pokoju.

Konferencja po rozmowach koalicji chętnych w Paryżu Źródło: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Mówił także, że mechanizmy nadzoru przyszłego rozejmu w wojnie między Ukrainą i Rosją będą znajdowały się pod przywództwem amerykańskim.

Francuski prezydent zapewnił, że Stany Zjednoczone wyjaśniły swój udział. Mówił też, że w ostatnich tygodniach doszło do zmiany stanowiska amerykańskiego.

Merz i Starmer po spotkaniu koalicji chętnych

Po zawieszeniu broni niemieckie wojsko mogłoby wspomagać Ukrainę, działając z sąsiadującego z nią terytorium NATO - poinformował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Równocześnie stwierdził, że Berlin "zasadniczo niczego nie wyklucza". Agencja dpa interpretuje te słowa jaką ewentualną gotowość do wysłania niemieckich wojsk także na terytorium Ukrainy.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział z kolei, że trójstronne porozumienie z Francją i Ukrainą wyznacza prawne ramy na podstawie których "wojska brytyjskie, francuskie i innych partnerów" będą działać na terytorium Ukrainy po ewentualnym rozejmie. - Najtrudniejsze zadania są jednak wciąż przed nami - podkreślił brytyjski przywódca.

Premier Hiszpanii: skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, to czemu nie w Europie?

- Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych (na Ukrainie). Skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w Europie - zauważył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapowiedział spotkanie z przedstawicielami hiszpańskich partii politycznych, aby przedstawić im plany ewentualnego wysłania wojsk na Ukrainę.

- Hiszpania, jako kraj opowiadający się za międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach powinna wziąć udział w tych działaniach - podkreślił Sanchez.

Witkoff: poczyniliśmy znaczne postępy

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff powiedział po spotkaniach z członkami koalicji chętnych w Paryżu, że poczynione zostały "znaczne postępy" w kilku obszarach, w tym gwarancji bezpieczeństwa i planu odbudowy Ukrainy. Zapowiedział również dalsze rozmowy.

"Zgadzamy się z Koalicją (chętnych - red.), że trwałe gwarancje bezpieczeństwa i solidne zobowiązania na rzecz dobrobytu są niezbędne dla trwałego pokoju na Ukrainie i będziemy nadal współpracować w tym zakresie" - napisał wysłannik Donalda Trumpa.

Today, the US delegation met in Paris with the constituents of the Coalition of the Willing as well as the Ukrainian delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine.



The US delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, General Alex Grynkewich,… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 6, 2026 Rozwiń

Kallas: Ukraina będzie potrzebowała silnych gwarancji bezpieczeństwa

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas oświadczyła, że spotkanie pozwoliło na ustalenie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreśliła, że mowa tu między innymi o silniejszej armii ukraińskiej, wspieranej przez siły międzynarodowe i Stany Zjednoczone.

"Ukraina będzie potrzebowała silnych gwarancji bezpieczeństwa, by odstraszyć Rosję od ponownej agresji. Koalicja chętnych istnieje po to, aby zamienić plany w rzeczywistą ochronę. Przywódcy spotkali się w Paryżu, by sfinalizować te gwarancje" - napisała Kallas w serwisie X.

Ukraine will need extensive security guarantees after the war to deter Russia from renewed aggression.



The Coalition of the Willing exists to turn plans into real protection. Leaders met in Paris today to lock in those security guarantees. A stronger Ukrainian military, backed… pic.twitter.com/nwDuvB3Dls — Kaja Kallas (@kajakallas) January 6, 2026 Rozwiń

Meloni potwierdza wsparcie dla Ukrainy

Rząd Włoch ogłosił, że premier Giorgia Meloni podczas spotkania w Paryżu potwierdziła wsparcie dla bezpieczeństwa Ukrainy i powtórzyła, że jej kraj nie wyśle tam wojsk.

W komunikacie zaznaczono też: "Dobrowolny udział państw koalicji w siłach wielonarodowych i poszanowanie procedur konstytucyjnych przy podejmowaniu decyzji o wsparciu dla Ukrainy w razie przyszłego ataku, o których mowa w przyjętej deklaracji, odzwierciedlają zasady wielokrotnie powtarzane przez Włochy".

Paryskie spotkanie włoski rząd uznał za "konstruktywne i konkretne", które pozwoliło potwierdzić na wysokim szczeblu zbieżność stanowisk między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, Europą i innymi partnerami. Ponadto zauważono, że celem spotkania było dopracowanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, inspirowanych przez artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, co od dawna sugerowały Włochy.

