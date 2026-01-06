Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co ustalili na szczycie? Liderzy koalicji chętnych po rozmowach

Konferencja po rozmowach koalicji chętnych
Tusk po rozmowie koalicji chętnych: pewną niedyskrecję popełnię
Źródło: TVN24
W Paryżu Europa, USA, Kanada i inni przemówili jednym głosem w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i przyszłości Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk po rozmowach koalicji chętnych. Głos po naradach zabrali również inni reprezentanci państw wspierających Ukrainę.

We wtorek w Paryżu odbył się szczyt państw wspierających Ukrainę, czyli tak zwanej koalicji chętnych. Dotyczył on gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny wywołanej przez Rosję. W rozmowach brali udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner. 

Tusk zabrał głos po rozmowach w Paryżu: pewną niedyskrecję popełnię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk zabrał głos po rozmowach w Paryżu: pewną niedyskrecję popełnię

Po spotkaniu prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali memorandum dotyczące rozmieszczenia sił wielonarodowych po ewentualnym rozejmie. Jest to dokument trójstronny, odrębny od deklaracji przyjętej dziś przez koalicję chętnych.

Zełenski mówiąc na konferencji prasowej o uzgodnionych dokumentach powiedział, że są one sygnałem, na ile poważnie "koalicja chętnych" jest w stanie współpracować na rzecz bezpieczeństwa. Zapowiedział, że praca nad tymi dokumentami będzie kontynuowana także. Zapowiedział, że delegacja ukraińska zostaje jeszcze w Paryżu w celu dalszych rozmów.

Tusk: potrzebujemy silnej presji na Rosję

"Dziś w Paryżu Europa, USA, Kanada i inni przemówili jednym głosem w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i przyszłości Ukrainy" - napisał we wtorek wieczorem polski premier Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że pozostaje jednak sceptyczny wobec intencji Rosji. "Potrzebujemy silnej presji na nią, wykorzystując wszystkie dostępne nam środki gospodarcze i polityczne" - ocenił.

Macron: znaczący postęp na rzecz trwałego pokoju

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział na konferencji prasowej, że spotkanie w Paryżu potwierdziło zbieżność między krajami koalicji w sprawie stworzenia mocnych gwarancji bezpieczeństwa. Uznał także, że spotkanie oznacza znaczący postęp na rzecz trwałego pokoju.

Konferencja po rozmowach koalicji chętnych w Paryżu
Konferencja po rozmowach koalicji chętnych w Paryżu
Źródło: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Mówił także, że mechanizmy nadzoru przyszłego rozejmu w wojnie między Ukrainą i Rosją będą znajdowały się pod przywództwem amerykańskim.

Francuski prezydent zapewnił, że Stany Zjednoczone wyjaśniły swój udział. Mówił też, że w ostatnich tygodniach doszło do zmiany stanowiska amerykańskiego.

Merz i Starmer po spotkaniu koalicji chętnych

Po zawieszeniu broni niemieckie wojsko mogłoby wspomagać Ukrainę, działając z sąsiadującego z nią terytorium NATO - poinformował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Równocześnie stwierdził, że Berlin "zasadniczo niczego nie wyklucza". Agencja dpa interpretuje te słowa jaką ewentualną gotowość do wysłania niemieckich wojsk także na terytorium Ukrainy.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział z kolei, że trójstronne porozumienie z Francją i Ukrainą wyznacza prawne ramy na podstawie których "wojska brytyjskie, francuskie i innych partnerów" będą działać na terytorium Ukrainy po ewentualnym rozejmie. - Najtrudniejsze zadania są jednak wciąż przed nami - podkreślił brytyjski przywódca.

Premier Hiszpanii: skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, to czemu nie w Europie?

- Jesteśmy gotowi umocnić pokój w postaci obecności hiszpańskich sił zbrojnych (na Ukrainie). Skoro zrobiliśmy to w innych częściach świata, dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić w Europie - zauważył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zapowiedział spotkanie z przedstawicielami hiszpańskich partii politycznych, aby przedstawić im plany ewentualnego wysłania wojsk na Ukrainę.

- Hiszpania, jako kraj opowiadający się za międzynarodowym porządkiem opartym na zasadach powinna wziąć udział w tych działaniach - podkreślił Sanchez.

Witkoff: poczyniliśmy znaczne postępy

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff powiedział po spotkaniach z członkami koalicji chętnych w Paryżu, że poczynione zostały "znaczne postępy" w kilku obszarach, w tym gwarancji bezpieczeństwa i planu odbudowy Ukrainy. Zapowiedział również dalsze rozmowy.

"Zgadzamy się z Koalicją (chętnych - red.), że trwałe gwarancje bezpieczeństwa i solidne zobowiązania na rzecz dobrobytu są niezbędne dla trwałego pokoju na Ukrainie i będziemy nadal współpracować w tym zakresie" - napisał wysłannik Donalda Trumpa.

Kallas: Ukraina będzie potrzebowała silnych gwarancji bezpieczeństwa

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas oświadczyła, że spotkanie pozwoliło na ustalenie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podkreśliła, że mowa tu między innymi o silniejszej armii ukraińskiej, wspieranej przez siły międzynarodowe i Stany Zjednoczone.

"Ukraina będzie potrzebowała silnych gwarancji bezpieczeństwa, by odstraszyć Rosję od ponownej agresji. Koalicja chętnych istnieje po to, aby zamienić plany w rzeczywistą ochronę. Przywódcy spotkali się w Paryżu, by sfinalizować te gwarancje" - napisała Kallas w serwisie X.

Meloni potwierdza wsparcie dla Ukrainy

Rząd Włoch ogłosił, że premier Giorgia Meloni podczas spotkania w Paryżu potwierdziła wsparcie dla bezpieczeństwa Ukrainy i powtórzyła, że jej kraj nie wyśle tam wojsk.

W komunikacie zaznaczono też: "Dobrowolny udział państw koalicji w siłach wielonarodowych i poszanowanie procedur konstytucyjnych przy podejmowaniu decyzji o wsparciu dla Ukrainy w razie przyszłego ataku, o których mowa w przyjętej deklaracji, odzwierciedlają zasady wielokrotnie powtarzane przez Włochy".

Paryskie spotkanie włoski rząd uznał za "konstruktywne i konkretne", które pozwoliło potwierdzić na wysokim szczeblu zbieżność stanowisk między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, Europą i innymi partnerami. Ponadto zauważono, że celem spotkania było dopracowanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, inspirowanych przez artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, co od dawna sugerowały Włochy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskEmmanuel MacronSteve WitkoffWołodymyr ZełenskiGiorgia MeloniKaja KallasWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Delcy Rodriguez zaprzysiężona na p.o. prezydenta Wenezueli
USA "współpracują z resztkami reżimu". Mają "ostateczny" cel
Świat
imageTitle
Niewygodne pytanie do Maciusiaka po Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
AdobeStock_477454579
Uwaga na śnieżyce i mróz. W mocy alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Ziółkowski jak stary wyga. Czyste konto i zwycięstwo Romy
EUROSPORT
06 1925 fpf cl-0025
Owsiak: to jest nasz największy sukces
WOŚP 2026
Nocny mróz, szron, lód. Zimno
Miejscami termometry pokażą -18 stopni
METEO
imageTitle
Tomasiak wie, czego chce. "Marzenia sięgają złotego medalu igrzysk"
Najnowsze
Donald Tusk
Tusk: tę sprawę uważam za zamkniętą
imageTitle
Ostatni skok, nagroda i emocje. Wyjątkowe pożegnanie Stocha
EUROSPORT
Zima, Lublin
Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"
METEO
imageTitle
Nie miały nic do powiedzenia. Trzecia porażka łodzianek w Lidze Mistrzyń
EUROSPORT
Premier Donald Tusk na szczycie w Paryżu
Tusk zabrał głos po rozmowach w Paryżu: pewną niedyskrecję popełnię
Świat
imageTitle
Domenator. Złoty Orzeł po dekadzie wrócił do Prevców
EUROSPORT
imageTitle
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026
EUROSPORT
imageTitle
Domen Prevc wygrał Turniej Czterech Skoczni. Konkurs dla Austriaka
EUROSPORT
Powódź w mieście Glogovac
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"
METEO
imago1070980909
Finał TCS w Bischofshofen. Kto zdobył Złotego Orła? (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Doug LaMalfa
Nagła śmierć kongresmena kłopotem dla Trumpa
Świat
Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
Nadchodzi mróz, schroniska proszą o pomoc
Wrocław
Grenlandia. Jens-Frederik Nielsen, szef partii Demokraci
Premier Grenlandii zwrócił się do Amerykanów
Świat
Delcy Rodriguez zaprzysiężona
Wenezuela miała dostać listę żądań z USA
Świat
Księżyc
Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Ksieżyca
METEO
epa12631312
Rozpoczął się szczyt w Paryżu. Przywódcy mają zrobić "ważne kroki"
Świat
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej w Białym Dunajcu
Tragedia na stacji kolejowej. "Maszynista dawał sygnał, ale doszło do potrącenia"
Kraków
imageTitle
Słowenka ponownie najlepsza w Villach. Uraz Twardosz
EUROSPORT
Ubytek na torach w Będzelinie
Maszynista zgłosił brak szyny. 112 centymetrów ubytku
Łódź
shutterstock_2593426625
Rzecznik MSZ o powrocie Polaków z Sokotry. "To będą komercyjne loty"
BIZNES
10-latek na "jabłku" uderzył w samochód
Chłopiec zjeżdżał z górki na "jabłku", trafił w jadący samochód
Trójmiasto
imageTitle
Zimny prysznic dla Baranowskiego. Cała nadzieja w Szubarczyku
EUROSPORT
Brak wody na czterech ulicach w Szczecinie. Trwają prace nad usunięciem awarii
Mieszkańcy bez wody. Trwają prace nad usunięciem awarii
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica